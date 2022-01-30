Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, 22 Ağustos 2020'de Giresun
'da başta Dereli
ve Doğankent
olmak üzere birçok ilçeyi etkileyen sel felaketinden sonra devlet eliyle yeniden yapılan konut, işyeri ve altyapı yatırımlarının açılış törenine katıldı. Giresun Dereli'de düzenlenen "Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni"nde Başkan Erdoğan özetle şunları söyledi:
AK PARTİ İKTİDARI BUDUR:
Afetin olduğu günü unutmamız mümkün değil. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dilerim. Bu yıl bütün felaketlerin olduğu yerde bakanlıklarımız, kurumlarımızla gece gündüz demeden çalıştı. Her yerde bu yıkılan binalardan altyapılara kadar bunları yeniden ayağa kaldırdık. Hâlâ da devam ediyoruz. İşte bugün burada bu mutluluğu yaşadık. Dereli'nin bu güzelliklerini görünce ben de mutlu oluyorum, Cumhurbaşkanı olarak halkımıza verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Aynı şekilde Doğankent'te de verdiğimiz sözü tuttuk. Köylerde şu anda Köykent
ile 15-20 kadarını bitirdik, diğerleri devam ediyor, onları da süratle bitireceğiz. Biz inşa ve ihya için varız. 'Laf ola beri gele' yok. İcraat, icraat, icraat. AK Parti iktidarı
budur.
RABBİM HUZURLU BİR ŞEKİLDE OTURMAYI NASİP ETSİN
BAŞKAN Erdoğan, kendisine 21 yıl önce Dereli'de çekilmiş bir fotoğrafını gösteren Muhammet Sarıyıldız
'a "Ben cezaevinden çıktıktan sonra Dereli'ye gelmiştim Nereden nereye..." dedi. Erdoğan, anahtar teslimi yaptığı ailelere "Rabbim huzurlu bir şekilde oturmayı nasip etsin" temennisinde bulunurken misafir olduğu bir ailenin evinde ikram edilen nar suyunu içti.
BAŞKANIMIZ BU KADAR KISA SÜREDE DERELİ'Yİ YENİ VE MODERN HALE GETİRDİ
ANAHTARINI alan hak sahipleri Başkan Erdoğan'a ve devlet yetkililerine teşekkür etti: Muhammet Sarıyıldız: Selde zarar gören ve kısa sürede tekrar yapılan işyerime kavuştuğum için çok mutluyum. Başkanımızın elinden evimin anahtarını aldım. Dereli'yi, Türkiye
'yi yeniden inşa etti. Allah ona uzun ömürler versin. Rukiye Yüksel: Başkanımız sayesinde Dereli yeniden ayağa kalktı. Selin izi kalmadı. Bu kadar kısa sürede Dereli'yi yeni ve modern bir hale getirdi. Allah Cumhurbaşkanı'mızdan ve devletimizden razı olsun. Abdullah Şirin: Bu konutların inşasında, bir çivi çakan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Allah onu başımızdan eksik etmesin.
KILIÇDAROĞLU'NUN YOUTUBE PROVOKASYONUNA SERT TEPKİ:
SEVİYESİ YOK Kİ SEVİYESİNE İNELİM
Adam (Kemal Kılıçdaroğlu) kendine göre öyle bir taktik yapıyor ki, saat 22.00'de ben televizyona çıkacağım, o da 22.00'de Youtube'dan millete sesleniyor. Güya Cumhurbaşkanı'nı susturacak. Geçen Ulaştırma Bakanım gayet güzel bir şekilde ağzının payını verdi. 'Seviyesine inme' diyorlar. Seviyesi yok ki seviyesine inelim. Benim için seviye millettir. Milletin seviyesine çıkılır. Biz cumhurdan icazet aldık, cumhur ile de yolumuza devam ediyoruz.
MUHALEFETİN 'DOĞALGAZ' YALANINA CEVAP:
NE ZAMAN DOĞRUYU KONUŞACAKSINIZ
ÇIKMIŞ 'Doğalgazın bir haftalık ömrü var' diyor. Ya siz ne zaman doğru konuşacaksınız? Böyle bir sıkıntımız yok. Doğalgazımız var, Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi var, Tuz Gölü'nün altında doğal gazımız, stoklarımız var, biz bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Biz AK Parti
'yiz.
2023 MESAJI:
DÖNÜM NOKTASI OLACAK
CUMHUR İttifakı, yoluna emin adımlarla ilerliyor. Bilesiniz ki 2023, Türkiye'de bir dönüm noktasıdır. Bu dönüm noktasından hep beraber ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları birlikte çalışmaya var mıyız? Siz varız dedikten sonra mesele bitmiştir. Allah'ın izniyle emin adımlarla biz bu yola devam ederiz. Çünkü ülkemizde yapacağımız daha çok iş var.