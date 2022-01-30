Efteni Gölü buz tuttu

Düzce ili Gölyaka ilçesinde bulunan, Düzce kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta yer alan ve 150 civarında kuş türüne ev sahipliği yapmasıyla "Kuş Cenneti" olarak da anılan Efteni Gölü, şiddetli kar yağışı sonrasında, hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düşmesiyle buz tuttu. Düzce ve çevre illerden bölgeye gelen vatandaşlar, bir yandan manzaranın keyfini çıkartırken, diğer yandan da buz tutan gölde oluşan kartpostallık manzaraları fotoğralayarak ölümsüzleştirdiler. Düzce Belediyesi Basın Yayın Biriminde görev yapan Emre Çelik de o eşsiz manzaraları drone ile görüntüledi. Yetkililer, bölgeyi ziyaret eden vatandaşları, kendi can güvenlikleri için donan gölün üzerine çıkmamaları konusunda uyarıyor.