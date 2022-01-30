FETÖ kumpasında cezalar onandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Selam Tevhid kumpasına ilişkin eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 76 sanıkla ilgili İstanbul 14. Ceza Mahkemesi'nin verdiği cezalar onandı. FETÖ'cü hainlerin, uydurma terör örgütü soruşturması ile binlerce insanı, kurum ve kuruluşları yasadışı dinlediği, Cumhurbaşkanı ve bakanları da danışmanları üzerinden dinledikleri ortaya çıkmış, mahkeme 2020 Aralık ayında 427'si müşteki 76 sanığın bulunduğu dosyada karar vermişti. Eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer
, Yurt Atayün
, Ömer Köse
'nin aralarında bulunduğu 29 sanığa verilen müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi
'nce onandı. Mahkeme, 29 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile diğer sanıklara verilen değişik oranlarda hapis cezalarının onanmasına karar verdi. Daire ayrıca 21 sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.
AĞABEY BATMAZ'A 12.5 YIL HAPİS
YARGITAY
3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten "sivil imamlardan" olan ve "yönetici" sıfatıyla bütün eylemlerden sorumlu tutularak 79 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 901 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Kemal Batmaz
'ın ağabeyi, meslekten ihraç edilen Şakir Batmaz
'a, "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan verilen 12.5 yıl hapis cezasını onadı. Mevlüt HASGÜL /
SABAH