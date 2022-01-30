Hastane bahçesinde silahlı kavga: 3 yaralı

Şanlıurfa
'da Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ek hizmet binası bahçesinde husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Kavga Haliliye ilçesine
bağlı Recep Tayyip Erdoğan Bulvarın'da bulunan Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binası bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile, hastanede yatan bir yakınlarını ziyarete gitti. Hastane bahçesinde karşılaşan aileler arasında silahlı kavga yaşandı.
Kavgada İbrahim Halil Z
., Hüseyin Y
. ve Mustafa K
. yaralandı. Yaralılar aynı hastanede tedavi altına alınırken, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri, kavganın büyümemesi için önlem aldı.
Olay yeri inceleme ekipleri, araştırma yaparak, kavgada kullanılan silah, bıçak ve sopaları incelemek için emniyete götürdü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.