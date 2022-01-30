Hz. Kaab Camii’nde iyilik hasadı

İstanbul
'da
kimsesiz vatandaşlara sağladığı imkanlarla ön plana çıkan Hz. Kaab Camii'nde kış hasadı heyecanı yaşandı. Eyüpsultan
Müftülüğü öncülüğünde cami çevresine kurulan rehabilitasyon merkezindeki seraya ekilen kış ürünleri yetişti. Lahana, marul, turp ve soğan gibi ürünler camide kalan vatandaşlar tarafından toplandı. Ürünlerden sarma, çorba ve salata gibi yemekler yapıldı. Birbirinden lezzetli yemekleri yiyen rehabilitasyon merkezi sakinleri, hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. SABAH
'a konuşan caminin bilge imamı Emin Kır
, "İnsana dokunan çalışmalarımıza devam edeceğiz. SABAH'ta haberimiz çıktıktan sonra güzel gelişmeler oldu. Banyo sayımız 2'den 7'ye çıktı. Rehabilite yeri yaptık" dedi.