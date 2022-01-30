İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ağır yaralı

Şanlıurfa
'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada kazada 3 kişi ağır yaralandı.
Kaza Haliliye
ilçesi Konuklu Mahallesi köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürekli kazaların meydana geldiği dar yolda henüz sürücülerin ismi öğrenilmeyen hafif ticari araç karşı yönden gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçta sıkışan 3 kişi ağır yaralandı. Kazanın haber verilmesi ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan 3 kişiyi sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. 3 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.