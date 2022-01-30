Karacayı köylüler kurtardı

Gaziantep'in İslahiye ilçesi kırsalında yaralı halde bulunan karaca yavrusu tedavi için Gaziantep Hayvanat Bahçesine getirildi. Yavru karaca tedavisinin ardından yeniden doğal ortama bırakılacak.

İslahiye ilçesinde arazide yaralı bir karaca yavrusu bulan köylüler durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri tarafından bilgilendirilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri yavru karacayı Gaziantep il merkezine getirerek tedavisi için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine teslim etti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, yaralı karacanın tedavisine başladıklarını, tedavisi tamamlandıktan sonra yaşam alanına bırakılacağını söyledi.