Kılıçdaroğlu’nun videosundan çok kaldığı otel konuşuldu! Geceliği 100 bin lira...

KILIÇDAROĞLU ODA FİYATI 100 BİN LİRA OLAN OTELDE KALIYOR

Paylaşımlarında genellikle mütevazi bir ortam kullanan ve 'halktan biri' algısı yaratmak isteyen Kılıçdaroğlu'nun mütevazilik algısı yerle bir oldu. Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videodaki yansımadan boğaz manzaralı bir otelde kaldığı fark edildi. Otel odasının gecelik fiyatının yaklaşık olarak 100 bin lira olduğu ortaya çıkarken, bu durum Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ve CHP'nin sözde 'israf' politikası ile çeliştiğini gözler önüne serdi.