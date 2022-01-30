Sağlık ekipleri 4 aylık Serhat bebek için seferber oldu

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde sağlık ekipleri, rahatsızlanan 4 aylık bebek Serhat için seferber oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ekiplerin mücadelesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bölgede etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kapanan yolları aşarak hastalara ulaşan sağlık ekipleri, bu kez rahatsızlanan Serhat bebek için seferber oldu. Sağlık Bakanı Koca, Diyarbakır'da yolları kar yağışı nedeniyle kapalı olan bir mahallede rahatsızlanan 4 aylık bebek için seferber olan sağlık ekiplerinin fotoğrafını paylaştı. Bakan Koca, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa "Diyarbakır'da, kar yağışı nedeniyle yolları kapalı bir mahalle… Bir aile 4 aylık bebekleri Serhat için ambulans talebinde bulundu. Belediye ekiplerince yollar hızlıca açıldı. İlk müdahalesi evde yapılan bebek, Hani İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Geçmiş olsun Serhat bebek!" notunu düştü.