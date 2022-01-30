Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü 9 yanalı

Şanlıurfa
'nın Akçakale
ilçesinde de iki aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.
Kaza Akçakale ilçesi Ekinyazı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri devrildi. Korkunç kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, Mahmut Çimtay (49), Vatha Gezek
'in (61) hayatını kaybettiği öğrenilirken; sağlık ekipleri diğer yaralılar bebek Ayşe Gezek, Ayşe Gezek (38), Hüseyin Can Çimtay (5), Şaha Şermuğ (34), Ayşe Akdağ (17), Salih Akdağ (12), Zeynep Akdağ (17) ve Halil Yağmur (27) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma Kazayla ilgili soruşturma başlattı.