Torbacı operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, 'Torbacı! Adı verilen sokak satıcılarına yönelik İzmit ve Körfez İlçelerinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ile birlikte 14,35 gram Metamfetamin,1 hassas terazi ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 5 kişiden 3'ü, alınan ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen A.D. ve A.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.