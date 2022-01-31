-39’da operasyon PKK’ya kış darbesi

Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) tarafından sınır ötesinde MİT'inde destek verdiği hava destekli kara operasyonlarıyla terör örgütü PKK/YPG, son yılların en ağır darbesini aldı. Ağır kış şartlarında dahi devam eden operasyonlarla, sınır ötesinde oluşturulan güvenli bölgelerle teröristlerin, sızma girişimleri önlendi.
Muş-Diyarbakır-Bingöl üçgeninde 'Küçük Kandil' olarak tabir edilen Şenyayla'da Eren operasyonu başlatıldı. -20 dereceyi varan soğuk havada jandarma komandolar, PKK'nın 'girilemez' dediği bölgeye helikopterle indirme yaptı.
TSK'nın "Terörist neredeyse hedef orası" anlayışıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 1 Ocak'tan itibaren Irak
'ın kuzeyinde 25, Suriye
'nin kuzeyinde 147 olmak üzere 172 terörist etkisiz hale getirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar ve SİHA'larla 25 hava harekâtı düzenlerken, terör örgütüne ait çok sayıda hedef imha edildi.
Yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 488'inde gece sıcaklıkları sıfırın altında 20 derecenin altına indi. Yine bu üs bölgelerinden birçoğunda kar kalınlığı 5 metreyi aştı. Irak'ın kuzeyindeki Misolok üs bölgesinde dün gece sıcaklığı sıfırın altında 39 derece ölçülürken kar kalınlığı 7 metreye ulaştı. Mehmetçik, bölgelerde düzenli olarak devriye ve pusu/dinleme faaliyetlerini sürdürüyor.
Muş-Diyarbakır-Bingöl üçgeninde 'Küçük Kandil' olarak tabir edilen Şenyayla'da 'Eren Kış-17 (MuşŞenyayla) Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu' başlatıldı. Günlerdir yoğun kar alan -20 dereceyi varan soğuk havada jandarma komandolar, PKK'nın 'girilemez' dediği bölgeye helikopterle indirme yaptı.
EREN OPERASYONUNDA 1071 DETAYI
İÇİŞLERİ Bakanlığı koordinesinde, Eren Kış-17 Muş Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray operasyonu başlatılırken Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve güvenlik koruyucularının yer aldığı 1071 personel görev alıyor. Operasyona katılan personel sayısındaki detay dikkatlerden kaçmadı. 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan ile Bizans İmparatoru Romen Diyojen
arasında Muş'un Malazgirt Ovasında gerçekleşen muharebe ile Sultan Alp Arslan'ın kesin zaferi ile sonuçlanırken Türkler'e Anadolu'nun kapılarını sonsuza dek açıldı.
4 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Bu arada Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildiğini açıklandı. Ömer ÇETİN/SABAH