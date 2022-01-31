95 kalemde 2.3 milyar liralık 276 eser

Başkan
Erdoğan, toplu açılış töreninde "Bugün de Trabzon
'a eli boş gelmedik. Bakanlıklara ve belediyelere ait yatırım bedeli 2 milyar 309 milyon lirayı geçen 95 kalemdeki 276 eserin açılışını yapmak üzere bir araya geldik" dedi. İşte o eserlerden bazıları:
ŞEHRE EKMEK TEMALI NEFES BORUSU: Vakfıkebir ekmeği
temalı Vakfıkebir Millet Bahçesi Yalıköy Mahallesi
sahilinde 32 bin 721 metrekarelik dolgu alanında inşa edildi.
TÜRKİYE'NİN DENİZ SEVİYESİ ALTINDAN GEÇEN İLK ALT GEÇİT KÖPRÜSÜ: Karadeniz Sahil Yolu
üzerine inşa edilen Kaşüstü Kavşağı Alt Geçit Köprüsü
443 milyon liraya mal oldu. 1.2 km'lik köprü ilk karayolu üzerinde deniz seviyesinin altından geçen alt geçit köprüsü olma özelliğine sahip.
İLK SPOR TEMALI MİLLET BAHÇESİ: Trabzonspor
'un eski stadı Hüseyin Avni Aker
'in yıkılarak yerine yapılan Ortahisar Millet Bahçesi TOKİ tarafından 22 milyon lira bedelle 64 dönümlük alanda yapıldı. Türkiye
'nin ilk spor temalı millet bahçesinde buz pateni ve kaykay pistleri futbol sahası ve atletizm alanı bulunuyor.
KATI ATIKTAN ENERJİ ÜRETECEK TESİS:
Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi 450 milyon liraya mal oldu.
YEPYENİ VE MODERN BİR MERKEZ: Araklı Özgen Mahallesi Beşikdüzü
, Yomra Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nde yer alan 931 konut, 78 dükkan, bir ticaret merkezinin de açılışı yapıldı.