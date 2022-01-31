CHP’li İBB yönetimi İstanbul’u böyle kara mahkum etti

Gündem Analizinde yer alan rapordaki tespitler şöyle:
Belediye ekipleri İBB Başkanı'nın balıkçıya gittiği yolları açmasına karşın, diğer yerlerde bazı kar küreme araçları yolda kalmış bir tanesi ise devrilmiş ve üstelik sürücüsü de alkollü çıkmıştır.
Sosyal medyadan derdini anlatmaya, sesini duyurmaya çalışan ve yardım isteyen vatandaşlar trollük yapmak ile suçlanmıştır.
Daha önceki uygulamaları bile devam ettiremeyen belediyenin bu hali, hafızaları yoklamaya sebep olmuştur.
AK Parti
döneminde karla mücadele için belediye başkanı tarafından ekipler Moskova
'ya eğitime gönderilmiş ancak İBB yönetimi ise bu kadroları tasfiye etmiştir.
2019 seçimleri öncesinde karla mücadele ile görevli olan İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı
tecrübeli yönetici ve personellerden oluşmasına rağmen, 2019 yılında belediyenin CHP'ye geçmesi ile başkanlıkta büyük bir kıyım yaşanmıştır. Tecrübeli isimler sürülmüş, pasif göreve kaydırılmış ve baskılar yüzünden istifa etmek durumunda kalmışlardır. Yerlerine de karla mücadele konusunda hiçbir tecrübesi olmayan isimler getirilmiştir.
Skandallar sadece tecrübeli personelin tasfiyesi ile kalmamış, kurum içi eğitim ile karla mücadelede görevli olan diğer birim ve özel şirketlerle de bağlantılar kesilmiştir. Tecrübelerin yeni personele aktarımı tamamen durmuştur. Büyükşehir belediyesi bu tutumu ile kurumsal hafızayı yok etmiştir.
İstanbul
'da yaşanan bu krizde bir yönetim boşluğu ortaya çıkmıştır. Ancak İmamoğlu'nun trolleri saatler boyunca klavye başından kalkmamış, "Afet yok, kriz yok" havası oluşturmaya çalışmışlardır. Hatta öyle ki, Amerika Birleşik Devletleri
'nin bir eyaletinde kar küreme çalışmasının görüntülerini "Ekrem Başkan
çalışıyor" diye servis ederek algı operasyonu yürütmüşlerdir.