Eline tutuşturulan kağıt parçalarıyla rezil oluyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Trabzon 15 Temmuz Meydanı
'nda düzenlenen "Kaşüstü Kavşağı Alt Geçit Köprüsü
, Araklı Özgen Mahallesi Beşikdüzü
ve Yomra Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 931 Konut-78 Dükkan-1 Ticaret Merkezi, Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. İşte Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmanın satırbaşları;
HANİ NEREDE NAMUS, ŞEREF BAY KEMAL?:
44 bin işçiyi belediyeden atıp onların yerine teröristleri doldurdular. Seçimden önce kimsenin ekmeği ile oynamayacakları yönünde namus, şeref, haysiyet sözü vermişlerdi. Bay Kemal sen bu sözü verdin. Hani nerede namus, şeref? Seçimden sonra liyakatine gayretine emeğine bakmaksızın kendilerinden görmedikleri herkesi kapı önüne koydu. Bunların sadece sözleri değil hayatları da yalan. İşte bir tanesi vardı ya bir kadın. Televizyonda çıkıyor ne diyordu "Büyük yalan söyleyeceksin. En büyük yalanı söyleyeceksin". Bunları dediler mi ? Sonra ne oldu şimdi yargı aldı tutukladı. Şimdi cezaevinde. Kime çalışıyorbunlar CHP'ye, Bay Kemal'e.
MİLLETİM BU ADAMIN YALANLARINA PRİM VERMEZ:
Geçen akşam yine çıkmış. Bir yalan ihale yapmışız ve bu ihalede de '5'li çete' diyor müteahhit firmalara ve bu firmalara biz burayı 3 kat fazlasına bir rakamla verdiğimizi ve kağıt gösteriyor altında güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal. Yalancılığını ispat ettin. Bende hemşeriniz Ulaştırma Bakanım beye dedim ki 'Adil yarın akşam çık bunu şöyle bir dersini ver'. Ertesi akşam Ulaştırma Bakanım Adil Bey
kardeşim çıktı ertesi akşam televizyonda buna güzel bir ders verdi. Çünkü adamın hayatı yalan. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bunun ki yatsıyı bile bulmadı. Çünkü Adil bey işini biliyordu. Ama Bay Kemalin işine bilmek gibi durumu yok. Canbaz. Hayatı yalan. Bende diyorum ki artık benim hemşerimlerim, benim milletim bu adamın yalanlarına prim vermeyecek.
AÇTIĞIM DAVALARIN HEPSİNİ KAZANIYORUM. NEDEN? ÇÜNKÜ YALANCI:
Türkiye için yazılan senaryolarda kendilerine verilen rolü oynamak ve bunun karşılığında elde ettikleri imkânların tepe tepe kullanmak dışında bir dertleri, bir davaları, bir hedefleri de yok. Eğer böyle olmasaydı ellerine tutuşturulan her kağıt parçasını sonuçta rezil, kepaze olacaklarını bile bile kameralar önünde sallamazlardı ama bunlar sallıyor. Eğer böyle olmasaydı yalan olduğu defalarca ifade edilmiş ispatlanmış iftiraları sürekli tekrarlayıp durmazlardı. Açtığım davaların hepsini kazanıyorum. Çünkü yalancı. Eğer böyle olmasaydı her fırsatta yüzlerine karşı en ağır hakaretlerini edenleri zoraki baş tacı etmezlerdi. Türkiye siyasetin şuanda CHP Genel Başkanının ve yöneticilerinin sergilediği omurgasızlığın bir başka örneğini bulamazsınız.
VESAYET ZİHNİYETİYLE ELLERİNDEN GELSE HER YERE KİLİT VURACAKLAR
Normal bir ülkede muhalefetin yapması gereken şudur. Mesela biz ülkemizin birikim altyapısını sınıflarıyla öğretmenleriyle ücretsiz ders kitaplarıyla okul kütüphaneleriyle bugünkü seviyesine getirdik. Onlar daha fazlasını taahhüt etmeli. Ama bakıyorsunu vesayet zihniyetiyle ellerinden gelse mesleki eğitim kurumları başta olmak üzere her yerin kapısına kilit vuracaklar.
YAYLA TALİMATI
Erdoğan konuşması sırasında bir kadın vatandaşın "Yaylaları rahatlat" diye seslenmesi üzerine "Vali bey not almakla olmaz yaylaları rahatlat" diyerek talimat verdi. Erdoğan, "Yaylalara da betonarme bina yapmayacaksınız değil mi?" diyerek partili kadından da söz aldı.
TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİNİ BELEDİYELERE YERLEŞTİRDİLER
Ülkemizi her alanda geliştirdik, büyüttük, ileriye taşıdık. Sadece muhalefetin kalitesini ve kalibresini yükseltemedik. CHP'nin başındaki zat kurduğu ittifakla, etrafına kifayetsiz muhterisleri topladı. CHP, PKK terör örgütü ile yan yana. Meclisteki uzantısı da malum. Bunlarla el ele, kol kola dolaşanlara benim milletim yürü der mi?... Bölücü terör örgütünün uzantısı olan partiyi dahi ülkenin yönetimine ortak etme sevdasına kapıldılar. Belediyelerinde bunu zaten yaptılar. En kritik yerleri PKK'sından FETÖ'süne kadar terör örgütleri ile irtibatlı kişileri altın tepside maalesef belediye makamında iş verdiler.
MUĞLA'YA AYDIN'A BEDAVA ELEKTRİK VERSENE
Onlar Şanlıurfa'ya gidiyor diyor ki 'Şanlıurfa Belediyesini önümüzdeki seçimde bize verin, biz elektriği bedava vereceğiz.' Ben de diyorum ki Bay Kemal, Muğla Belediyesi sende, hadi ver bakalım Muğlalı çiftçimize elektriği bedava. Aydın Belediyesi sende, Aydınlı çiftçimize hadi ücretsiz olarak elektriği ver. Bırakın yapılanları takdir etmeyi, ülkenin başarılarına kulp takmak, sebebi belli dalgalanmaları krize dönüştürmek için var güçleriyle çalışıyorlar.
TÖRENİN YILDIZI BERATCAN
Başkan Erdoğan, törende ağladığını gördüğü Berat Can Gürsoy'u (9), yanına çağırdı. Babasının cezaevinde olduğunu söyleyen Beratcan mikrofonu alarak alandakilere 'Cumhurbaşkanı amcam en iyi adam' dedi. Erdoğan'ın oyuncak hediye ettiği Beratcan SABAH'a duygularını anlattı: Beni çağırdığında çok heyecanlandım. Onu çok seviyorum" dedi.
BBP'YE TEBRİK
Başkan Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi arayarak partisinin 29. kuruluş yıldönümünü tebrik etti. Erdoğan yazılı mesajında da BBP'nin milli iradeden yana tavır almaya devam edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. Erdem ANILAN/ ANKARA
TRABZONSPOR'A 'ZAMAN TÜNELİ' MÜJDESİ
Son 19 yılda Trabzon
'a toplam 45 milyar tutarında yatırım yaptık. Bir müjdemizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Trabzonspor Zaman Tüneli'ni kuruyoruz. 410 metrekarelik müze ve sergi alanı, 4 boyutlu salonu olacak. Trabzonspor'un tarihi başarıları 4 boyutlu olarak gösterilecek.