‘İslam medeniyetinin 3. büyük yükselişi Türkiye’den olacak

Medenıyet Derneği
10. Yıl Vefa Buluşması, TBMM
Başkanı Mustafa Şentop
ve AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş
'un katılımıyla gerçekleştirildi. Grand Pera Emek Sahnesi
'nde önceki akşam düzenlenen programda konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temel meselelerinin medeniyetle toplum ve medeniyetle devlet arasında kopan rabıtayı yeniden sağlamak olduğunu belirterek, "Aslında siyasi mücadelemizin varmak istediği hedef de budur. Malazgirt ve İstiklal Harbimiz
böyledir, milletin değerleri ile devletin değerlerinin bütünleştiği zamanlardır. Bunun bir örneğini de 15 Temmuz'da yaşadık" dedi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da konuşmasında, "Tekrar köklerimize dönmek, bu köklerimiz üzerinden kendimizi yeniden değerlendirmekten başka bir çaremiz yoktur. Çünkü hiçbir milletin, hiçbir topluluğun başkasından ödünç aldığı fikirlerle yükselmesi ve medeniyet kurması mümkün değildir. İnşallah İslam medeniyetinin üçüncü büyük yükselişi, çıkışı, Türkiye
'den ve bu coğrafyadan olacaktır" ifadelerini kullandı.