Menderes Devlet Hastanesi Temmuz’da açılıyor

AK Parti belediyeciliği ile 2014-2019 döneminde Menderes'e sayısız hizmetin yapıldığını ve önemli eserlerin kazandırıldığını hatırlatan Kaya, bunlara ek olarak gerçekleştirilen kamu yatırımlarıyla da Menderes'in cazibe merkezi olduğunu söyledi. İZBAN'dan doğalgaza, karayolu çalışmalarından kavşak düzenlemelerine kadar birçok kamu yatırımının ilçeye kazandırıldığını ifade eden Kaya, "Menderes'imize yapılan kamu yatırımları ortada. Yatırımlar hız kesmeden devam etti. Menderes Gençlik Merkezi'ni tamamlayıp hizmete açmıştık, şimdi 19 Mayıs Stadyumu'nu yeniliyoruz. Menderes merkezindeki stadyum, saha çiminden, tartan pistine, tribünlerinden oyun alanlarına kadar baştan aşağı yenilenecek, aydınlatması yapılacak ve modern bir görüntüye kavuşacak. 4 Milyon TL tutarındaki bu yatırımda çalışmalar hızla devam ediyor. 2022 yılında Menderes'imize 6 yeni okul kazandırıyoruz. Eğitime yatırımlarımız artarak devam edecek. Turizmde de dev projemiz olan Özdere Yat Limanı'nda ÇED onayı çıktı. 84 Milyon TL'ye mal olacak bu büyük yatırım ile Menderes'imiz turizmde çağ atlayacak" dedi.

MENDERES'İN HAYALİ GERÇEK OLDU, HASTANE TEMMUZ'DA AÇILIYOR

Menderes'te yılların hayali olan hastane sorununu çözdüklerini belirten Kaya, "Bölgenin en modern, en yenilikçi hastanelerinden birisini Menderes'imize kazandırdık. Yapım ve ikmal ihaleleri ile birlikte 53 Milyon TL tutarında bir yatırım yapılmış oldu. İç tefrişatı ve ekipmanlar için ayrıca ödenek sağlanacak. 75 yataklı, son sistem, poliklinikleriyle, diyaliz ünitesiyle, ameliyathaneleri ve yoğun bakımı ile tam teşekküllü bir hastaneye kavuşuyor. İnşaatın yüzde 85'i tamamlandı, Temmuz ayında hizmete açıyoruz" şeklinde konuştu.

"CHP'NİN MENDERES İÇİN TEK PROJESİ VAR, O DA İLÇEYİ ÇÖPLÜK YAPMAK!"

Kaya, Menderes'teki programının son bölümünde, partisinin Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulları, Belediye Meclis Üyeleri ve Mahalle Başkanlarımız istişare toplantısında bir araya geldi. Burada konuşan Kaya, Menderes'in 2014-2019 AK Parti belediyeciliği döneminde yapılan yatırımlarla İzmir'in cazibe merkezi olduğunu hatırlattı. 2019'da Menderes'te vatandaşların başka bir karar verdiğini ve ilçenin yönetimini CHP'ye emanet ettiğini söyleyen Kaya, "Menderesli hemşehrilerimizin kararı bu yönde oldu, saygımız sonsuz. Vatandaşlarımız belediyeyi bu dönem CHP'ye emanet etti. Ancak bunların emanete nasıl sahip çıktığını görüyorsunuz. Biz seçimi kaybetmemize rağmen, kamu yatırımlarına devam ediyoruz. Söz verdiklerimizi birer birer gerçekleştiriyoruz. Ancak CHP'nin Menderes'e bakışı ortada. Bizim yaptığımız eserlerin tamiratını bile yapamıyorlar. 3 sene olacak, ortada elle dokunur bir tane icraatları yok. Menderes için tek bir projeleri var, o da bu güzel ilçeyi çöplük yapmak. CHP'nin Menderes'e bakışı budur. Bunu vatandaşlarımızın takdirine sunuyoruz" dedi.