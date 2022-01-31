Önlemler alınmayınca flamingolar, tilkilere yem oldu

Seçim döneminde "Flamingoların da başkanıyım" diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in flamingolarına tilkiler dadandı. Parktaki çok sayıda flamingo, sülün ve tavus kuşu, önlem alınmayınca doğal yaşam parkını yaşam alanı olarak belirleyen tilki ve çakalların kurbanı oldu. Tilkilerin hışmından parkta yaşayan ceylanlarda nasibini aldı. Son sayımda 127 civarında olan ceylan sayısının 55-60'lara kadar düştüğü belirlendi. SABAH, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmekte olan Sasalı Doğal Yaşam Parkındaki skandalı 'Soyer'in flamingolarını tilkiler yedi' başlığı ile manşetine taşıdı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Haber büyük ses getirdi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, yaşananlara isyan etti. Bu arada Doğal Yaşam Parkındaki ihmal bir kez daha kendini gösterdi. Haberimizin ardından geçtiğimiz hafta bir ceylanla flamingo daha tilki kurbanı oldu. SABAH'ın Sasalı Doğal Yaşam Parkında yaşanan skandalı kamuoyuna duyurmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aklı anca başına geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Haberimizi ihbar kabul eden Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı, Soyer'in talimatı ile soruşturma başlattı. Görevlendirilen müfettişlerin yaşanan kayıplarda insan kusuru olup olmadığını araştırdığı öğrenildi. Yine aynı soruşturma kapsamında müfettişlerin doğal yaşam parkı yönetimi ile park çalışanlarının da ifadelerine başvurup arazide inceleme yapacağı sızan bilgiler arasında yer aldı.

SOYER NE DEMİŞTİ?

31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer seçim meydanlarında seçilmesi halinde 'Sadece bize oy verenlerin değil flamingoların da, toprağın da denizin de belediye başkanı olacağım' demişti. Soyer, seçim sonrası UNESCO Dünya Doğa Mirası olma yolunda ilerleyen Gediz Deltası'na ilişkin biyoçeşitlilik araştırma bulgularının aktarıldığı Çalıştayda da Gediz Deltasına sahip çıkma çağrısı yapmış ardından da "İzmir'de doğan her çocuk, burada doğan flamingolar, pelikanlar ve diğer canlılarla birlikte büyüdüğünü ve bunun İzmir'e özgü bir ayrıcalık olduğunu bilmeli" ifadelerine yer vermişti.