Büyükelçi ne anlattı İmamoğlu ne anladı? İmamoğlu ile ABD Büyükelçisinin görüşmesinde dikkat çeken İngilizce diyalog

Flake'in İngilizce olarak "Tabii ki Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri için vazgeçilmez bir müttefik. Çok önemli bir zamanda aramızda olan bu bağ oldukça önem taşıyor. O yüzden burada olmaktan dolayı kendimi şanslı hissediyorum" ifadeleri karşısında bir süre duraksayan İmamoğlu, "Aaa..Okey, I'm okey" (Ben İyiyim) demesi Flake'i güldürdü.

İmamoğlu'nun bu İngilizcesi ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

İŞTE İMAMOĞLU'NUN O ANLARI:

Ekrem İmamoğlu'dan İngiltere Büyükelçisi ile görüşmesini ört bas etme çalışması mı?