Kadın kursiyerler, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor

Eyyübiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı kadın destek ve yaşam merkezlerindeki kurslara katılan kursiyerler, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Eyyübiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Kadın Destek ve Yaşam Merkezlerinde eğitim gören kursiyerler, bir yandan meslek öğrenip, sosyal aktivitelere katılıyor diğer yandan aile bütçelerine katkı sağlıyor. Akabe Kadın Destek ve Yaşam Merkezi ile Şıhmaksut Kadın Destek ve Yaşam Merkezindeki kurslara katılan kursiyerlere; biçki dikiş, el sanatları, bilgisayar kursu, Kuranı Kerim, okuma, yazma gibi alanlarda çeşitli kurslar veriliyor.

Kadın Destek ve Yaşam Merkezi'nde kendilerine sunulan imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getiren Eyyübiyeli kadınlar, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti.