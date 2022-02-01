MHP Lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor

İSTANBUL'DA ALINMAYAN ÖNLEMLER

İstanbul'a perşembenin geleceği çarşambadan belliydi. Birşelik Krallık'ın büyükelçisi ile görüşeceğini 25 gündür aklında tutan CHP'nin belediye başlanı Meteoroloji'nin uyarıları unutamamıştır. Balığa tuz dökmeyi akıl etmiş ama yolları tuzlamayacak yönetim becerisine sahip olamamıştır. İstanbullu vatandaşlarımızı çetin kış şartlarına mahkum etmiştir. İstanbul İstanbul olalı böyle zulüm görmemiştir. Bir büyükelçiyi 16 milyon İstanbulludan daha çok önemsemiştir. Normal şartlarda İstanbul belediye başkanın pek tabi herkesle görüşmesi normaldir. Normal olmayan bir ortamda lüks bir mekanda görüşülmesidir.