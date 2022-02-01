Öğle yemeğinde ciğer yiyen 63 öğrenci zehirlendi

Merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesinde bulunan KTO Karatay Üniversitesinde düzenlenen eğitim kampı için Konya'ya gelen çok sayıda öğrenci öğle yemeğinde yedikleri ciğerin ardından rahatsızlandı. Üniversite personeli dahil yaklaşık 500 kişinin yediği yemek sonrası bazı öğrencilerde yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma şikâyetleri başladı. Bunun üzerine üniversiteye çok sayıda ambulans sevk edildi. Bazı öğrenciler ambulansla bazı öğrencilerde üniversiteye ait araçlarla yakındaki Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanelere başvuran 63 öğrencinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün öğlen saatlerinde üniversitemiz yemekhanesinde çıkan bir yemekten dolayı bazı kişilerin etkilendiği görülmüş ve hızla tıbbi müdahalede bulunulmuştur. Bugün üniversitemiz yemekhanesinde tükettiği yemekten dolayı bir rahatsızlık hisseden sevgili öğrencilerimizin ve değerli eğitimcilerimiz in hızla bizimle iletişime geçmesi önem arz etmektedir" denildi.

İl Tarım Müdürlüğü'nün de incelemek için yemeklerden numune aldığı öğrenildi.

KTO Karatay Üniversitesi ise şu açıklamalara yer verdi, "Kampüsteki yeme-içme faaliyetlerinin müstecirler tarafından yürütüldüğü üniversitemizde bugüne kadar yaşanmamış üzücü bir olay vuku bulmuş ve 01 Şubat Salı günü üniversitemiz yemekhanesinde yemek yiyen bazı öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz ve kamp için üniversitemizde bulunan lise öğrencileri yedikleri yemekten etkilenmiştir. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle üniversitemiz sağlık hizmetlerine başvuran 60'ın üzerindeki kişiye anında tıbbi müdahalede bulunularak hastaneye sevkleri sağlanmıştır. Şu anda farklı hastanelerde tedavi altında bulunan hastalarımızın hayati tehlikeleri bulunmamakta ve tedavi süreçleri üniversitemiz tarafından yakinen takip edilmektedir.

Üniversitemiz sürecin sağlıklı yürütülebilmesi adına hızla aksiyon alarak tüm paydaşlarını resmi iletişim kanalları vasıtasıyla bilgilendirmiş, sürekli olarak takibi yapılan yemeklerin numuneleri ilgili kamu kurumlarıyla paylaşılmış ve laboratuvar analiz sonuçları beklenmektedir. Ayrıca üniversitemiz yemekhanesinde bugün yemek yiyen kişiler tek tek aranarak sağlık durumları kontrol edilmiştir.

KTO Karatay Üniversitesi olarak son hastamız hastaneden çıkana kadar süreci yakından takip edeceğimizi belirtiyor ve bu üzücü olaydan etkilenen tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz."