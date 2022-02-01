Son dakika! 1 Şubat koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

BUGÜN 198 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 173 Kovid-19 testi yapıldı, 102 bin 601 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 87 bin 562 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,46 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,54 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 142 milyon 171 bin 571'e yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN HATIRLATMA DOZU UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Covid-19'un hayatın her alanındaki yıkıcı etkilerini aşının nasıl azalttığını birlikte yaşayıp gördük. Salgının geçtiği evrelerse, hatırlatma dozu aşılarının asla ihmal edilemez olduğunu gösterdi. Yeni dozları mutlaka yaptırın. Koruma gücü yüksek Turkovac'ı güvenle tercih edin." ifadelerine yer verdi.

1 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU: