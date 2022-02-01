Son dakika: Türkiye ile ABD arasında önemli temas! İbrahim Kalın Jake Sullivan ile görüştü!

Cumhurbaşkanlığı'ndan, Sözcü İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Kalın ve Sullivan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde siyasi, ekonomi ve savunma konuları başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı. Ukrayna krizi, Ermenistan'la normalleşme süreci ve diğer bölgesel konular değerlendirildi. Görüşmede, Türkiye ve ABD arasında mutabık kalınan Ortak Stratejik Mekanizma'nın detayları ve konu başlıkları konuşuldu. İki ülke arasında gerçekçi, planlı ve sürdürülebilir bir diyaloğu sağlayacak olan mekanizmanın bir an önce hayata geçirilmesinin önemi hatırlatıldı" denildi.