CHP’de yeni skandal! Şehidin fotoğrafını paylaşıp ’barışamadık, yaşatamadık’ dedi!

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Şehit Tarcan'ın fotoğrafını paylaşarak ''Barışamadık, yaşatamadık'' notunu düştü.
CHP'li Erdoğdu'nun paylaşımı infial yaratarak tepkilerin odağı olurken bazı siyasetçilerce de istifaya çağrıldı.
DERHAL İSTİFA ET!
İYİ Partili İlay Aksoy açıkça Erdoğdu'yu istifaya çağırarak, "Aykut Erdoğdu derhal istifa et! Bize göre PKK terör örgütüdür ve şehitlerimizin katilidir. Sen hangi teröristle Türkiye adında barışmayı aklından geçiriyorsun? Yüreğin kim için sızlıyor?" ifadelerini kullandı.
'BİZ GARDROP ATATÜRKÇÜSÜ DEĞİLİZ!'
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Erdoğdu'ya tepki göstererek, " Terörle barışmayacağız. Terörle uzlaşmayacağız. Teröristle pazarlık etmeyeceğiz. Zafer Partisi Atatürk teröristlere ne yaptı ise aynı şeyi yapacak. Ezecek, yok edecek. Biz gardrop Atatürkçüsü değiliz. Biz "Ya İstiklal ya Ölüm" diyen Atatürk çizgisinde Türk milliyetçilerimiz." dedi.
'TERÖRİSTLE BARIŞILMAZ!'
Memleket Partili Mehmet Ali Çelebi yaptığı paylaşımla Erdoğdu'ya "Teröristle ancak mücadele edilir barışılmaz. Barış adı altında toprak bütünlüğümüzden Cumhuriyetimizin kurucu felsefesinden Atatürk'ten vazgeçecek değiliz. Bedeli neyse öderiz." şeklinde yanıt verdi.
Yaptığı skandal paylaşımda açıkça Piyade Er Tarık Tarcan'ın katili PKK'yı işaret eden CHP'li Aykut Gündoğdu gelen büyük tepkilerin ardından açıklama yapmak zorunda kaldı.
Erdoğdu bir haber sitesine yaptığı açıklamada, "Kürt sorununun tek çözümü, TBMM çatısı altında ve ulusal birlik içerisinde demokratik bir şekilde ele alınmasıdır. Benim söylediğim budur. Vatan evlatlarının hayatını kaybetmesi canımı yakıyor" ifadelerini kullanarak Kürt sorununu işaret etti.