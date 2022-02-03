CHP’de yeni skandal! Şehidin fotoğrafını paylaşıp ’barışamadık, yaşatamadık’ dedi!

'BİZ GARDROP ATATÜRKÇÜSÜ DEĞİLİZ!'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Erdoğdu'ya tepki göstererek, " Terörle barışmayacağız. Terörle uzlaşmayacağız. Teröristle pazarlık etmeyeceğiz. Zafer Partisi Atatürk teröristlere ne yaptı ise aynı şeyi yapacak. Ezecek, yok edecek. Biz gardrop Atatürkçüsü değiliz. Biz "Ya İstiklal ya Ölüm" diyen Atatürk çizgisinde Türk milliyetçilerimiz." dedi.