CHP’li başkanın verdiği teklife CHP’liler karşı çıktı! "Çan'ın malını kimseye sattırmayız"

CHP'li Meclis üyeleri, sabahki parti grup toplantısında "ret" kararı çıkmasına rağmen başkanın kaos yaratmak adına tekrar konuyu Meclise getirdiğini ileri sürerken, "evet" oyu kullanan 2 CHP'li Meclis üyesinin, grup kararına uymadığı gerekçesiyle disipline sevk edileceği ortaya çıktı.

GÜNDEM DIŞI MECLİSE GETİRDİ

Çan Belediyesi'nin Şubat ayı Meclis toplantısı ilginç gelişmelere sahne oldu. Belediye'ye kaynak sağlamak istediğini ileri süren CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz, gündem dışı söz alarak belediyenin Karşıyaka ve İstiklal Mahallesi'nde bulunan 4 bin metrekarelik 3 arsayı müteahhitlere kat karşılığı vermeyi teklifi etti.

Japon Kalkınma Ajansı'ndan alınan kredinin taksitlerini belediye bütçesinin karşılayamaz hale geldiğini söyleyen Belediye Başkanı Bülent Öz, "Bu yerleri sadece arazi olarak satmaya kalkmış olsak 6-6,5 milyon TL'ye gider. Ama biz buraları konut olarak ihaleye çıkarsak belediyemize tahminen 20-25 milyon TL gibi bir gelir bekliyoruz. İlgili yatırımcı ve müteahhitlere açılacak ihale ile bu arazilerden yaklaşık olarak 60 civarında daire ortaya çıkacaktır. Bizim hedefimiz önce buraya talip olan ilgili firmalardan teklif almaktır. Yüzde kaçı belediyemize gelecek? Kaçı belediyemize kaçı müteahhit firmalara kalacak, bunları görmek istiyoruz. Buradan belediyemiz zarar etmiyor, ciddi bir kar elde ediyorsak buradan belediyemize bir gelir sağlamak istiyoruz" dedi.

"HAYIR" OYU ÇIKTI

Başkan Öz'ün konuşmasının ardından teklifin gündeme alınması için oylama yapıldı. Konunun Meclis'te konuşulması oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından Belediye Başkanı Bülent Öz, üç adet imar planına sahip arazilerin Belediye Encümenliği tarafından ihaleye çıkılması teklifini oylattı. Yapılan oylamada 7 CHP'li Belediye Meclis üyesi "hayır" oyu kullanırken, CHP'li Aşkın Köse ve Nursevim Türer "evet" oyu kullandı. Teklif oy çokluğuyla ret edildi.

"BURNUMUZA KÖTÜ KOKULAR GELDİ"

Çan'ın malının Çan halkında kalmasını istediklerini söyleyen CHP'li Belediye Meclis üyeleri, "Bu güne kadar Belediye'ye ait Çan'ın en değerli yerleri satılarak buharlaştırıldı. Aynı olayların tekrar yaşanmaması için teklife hayır oyu verdik. Halbuki bu kararı bir kaç saat önce grup toplantımızda karara bağlamıştık. Hayır oyu kullandığımız grup toplantısında karar defterinde başkanın da imzası var. Başkan mağdur edebiyatı yapmak için konuyu bilerek Meclis'e taşıdı. Kaosla beslenmek istedi. Burnumuza kötü kokular geliyor. Biz Çan'ın çıkarları için gerektiğinde başkanı bile karşımıza alabiliriz" dediler.

"HAYIR" KARARINA KENDİSİ DE İMZA ATMIŞ

Öte yandan CHP'li Belediye Meclis üyelerinin "hayır" kararının Başkan Bülent Öz'e sürpriz olmadığı ortaya çıktı. Konunun Belediye Meclis Toplantısı öncesi 16:30 da gerçekleştirilen CHP Grup Toplantısı'nda gündeme geldiği yapılan oylamada da "hayır" kararının çıktığı, Başkan Öz'ün bu kararın ardından grup karar defterinin altına imza attığı belirlendi. Grup kararına uymayarak "evet " oyu veren 2 CHP'li üyenin parti tüzük suçu işlediği gerekçe gösterilerek disipline sevk edileceği belirtildi.

DAHA ÖNCE DE TERS DÜŞMÜŞTÜ

Belediye Başkanı Bülent Öz CHP'li Meclis üyeleriyle daha öncede ters düşmüştü. Yolsuzluklara karışan eski CHP eski Gençlik Kolları Başkanı Tarık Özkan'ı Belediye'ye memur olarak almak istemesiyle başlayan ve CHP'li Meclis üyelerinin Meclis'i terk etmesiyle sonuçlanan gerginliğe CHP Genel Merkezi son noktayı koymuştu. Yapılan soruşturma sonunda İlçe Başkanı Harun Arslan görevden alınırken, iki CHP'li Meclis üyesi disiplin kuruluna sevk edilmişti.