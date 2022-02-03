Gamze Açar’ın ölümüne ilişkin davaya devam edildi

Kızılcahamam'daki bir termal otele iş görüşmesi için gittiği sırada otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden özel bir kolejin öğrencisi Gamze Açar'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, 17 yaşındaki genç kızla aynı otelde bulunan 5 şüpheliden Rıza Doğan, Mustafa Emre Demiral, Mehmet Doğan ve Emre Eker 'Cinsel saldırı' ve 'Kasten öldürme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ankara Kızılcahamam Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Açar'ın ölümüyle ilgili Rıza Doğan, Mustafa Emre Demiral, Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen hakkında iştirak halinde gerçekleştirdikleri 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 63 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Tutuklu sanıklardan Emre Eker ise SEGBİS'te oluşan teknik bir sorun nedeni ile duruşmaya katılamadı. Gamze Açar'ın babası Ferhat Açar ve annesi Sevinç Görkem ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkemede savunma yapan katılan avukatları, adli tıptan detaylı kriminal rapor alınmasını ve tutuksuz sanık Hüseyin Emre Gürgen'in tutuklanmasını istedi. Sanık avukatları ise, Gamze'nin sosyal medya paylaşımları ve telefon kayıtlarının getirtilmesi ve olay yerinde keşif yapılmasını talep ederek, tutuklu sanıkların adli kontrolle serbest bırakılmaları talebinde bulundu.

"ASKERLİĞİMİ YAPMAK İSTİYORUM"

Mahkeme Başkanı'nın söz vermesi üzerine tutuklu sanık Rıza Doğan, ses sorunlarından dolayı sağlıklı bir şekilde mahkeme ile iletişim kuramadıklarını belirterek, "Talep edilen raporların ve evrakların niçin getirtilmediğini soruyoruz. Ölenin hastane raporlarının adli vaka kayıtlarının neden getirtilmediğini sormak istiyorum. 1,5 yıldır cezaevinde bulunmaktayız, sessizliğimizi koruyoruz ama SEGBİS'le çıktığımız duruşmalarda sağlıklı bir bilgi alamıyoruz" ifadelerini kullandı. Tutuklu sanık Hüseyin Emre Demiral ise kariyerinden olduğunu ifade ederek, "Cezaevindeyken annemi kaybettim. Mezarına bile gidemedim. Maddi durumumda yerinde değil ve hayatımı idame ettiremiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mehmet Doğan ise, 16 aydır cezaevinde olduğunu ve bu süre zarfında diğer mahkumların sürekli saldırısına uğradığını söyleyerek, mağdur olduğunu söyledi. Doğan, "Mahkemenin uzun süreceğini düşünüyorum. Bu süre içinde askerliğimi yapmak istiyorum ve birliğime teslim olmak istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Sanık beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıkların bir sonraki duruşmada fiziki olarak hazır edilmelerine, tutuksuz sanık Hüseyin Emre Gürgen'in tutuksuz olarak yargılanmasının devamına, katılan avukatlarının adli tıp kurumundan 'detaylı adli tıp raporu' istemlerini kabul ederek, duruşmayı erteledi.