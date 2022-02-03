İBB İstanbulkarta 2 ayda yüzde 252 zam yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yönetimi, İstanbullulara bir zam daha yaptı. Seçim döneminde İstanbul'da ulaşımı ucuzlatma, kolaylaştırma ve ücretlerin sembolik rakamlar olacağı vaadinde bulunmasına rağmen toplu ulaşımda yaptığı fahiş zamlara bir yenisini ekledi.

İBB, 3 Şubat itibariyle uygulamaya koyduğu zamlı tarifeye göre, İstanbulkart ücretlerini13 liradan 25 liraya yükseltti. Bu tarifiyle anonim İstanbulkart'ta yüzde 92 zam yapıldı.





Öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların toplu ulaşımda kullandığı İndirimli İstanbulkart, engellilerin de kullandığı Ücretsiz Kart ile Mavi Kart yüzde 75 zamla 20 liradan 35 liraya yükseldi.



Denetim Kartı 40 liradan 50 liraya, Ada Sakini Kartı 20 liradan 35 liraya, kişiye özel tasarımlı İstanbulkart 20 liradan 40 liraya, Personel ve Stajyer Devam Kontrol Sistemi Kartı 26 liradan 35 liraya, Araç Kullanım Belgesi Kartı ise 40 liradan 50 liraya çıkarıldı.





ARALIK 2021'DE YÜZDE 160 ZAM YAPILMIŞTI



Şubat ayında İstanbulkarta yüzde 75 ila yüzde 92 zam yapan İBB yönetimi Aralık 2021'de de indirimli İstanbulkart'ın vizeleme işlem ücretine yüzde 160 zam yapılarak, 5 liradan 13 liraya yükseltilmişti.



İBB BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'den yapılan açıklamada, İstanbulkart maliyetlerinin 35 lira seviyelerinde olduğu ifade edilerek, "Yönetimimizce alınan karar doğrultusunda 3 Şubat 2022 tarihi itibari ile anonim İstanbulkart fiyatı 25 TL olacak şekilde belirlenmiştir" denildi.



TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ 1 YILDA YÜZDE 111 ZAMLANDI



İBB yönetimi ayrıca toplu taşımada elektronik bilet fiyatlarınada 1 yıl içinde yüzde 111 zam yapmıştı. Yönetim, 10 Şubat 2020'de yüzde 35 zam yaparak öğrenci mavi kart aylık ücretini 40 liradan 50 liraya, tam aylık mavi kart ücretlerini ise 205 liradan 275 liraya yükseltti.





29 Temmuz 2021'de yapılan yüzde 15'lik zamla ücretler, aylık tam mavi kart ücretlerinde 27 liradan 316 liraya çıktı. Öğrenci aylık ücretleri ise 50 liradan 57.50 liraya yükseldi.



24 Aralık 2021'de toplu ulaşımda yüzde 36.2 zam yapan İBB yönetimi, aylık mavi kartı 430 lira, öğrenci aylık mavi kart ücretlerini ise 78 liraya yükseltti.



Son zamla birlikte tek başım ücretleri 4,03 liradan 5,48 liraya, öğrenci bileti için ise 1,96 liradan 2,66 liraya çıktı. Metrobüste ise tam uzun mesafe 5,98 liradan 8,13 liraya yükseldi.