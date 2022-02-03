Kaçacak delik bulamadılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Kurulu'na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada PKK'ya karşı sınır ötesinde başlatılan Kış Kartalı
operasyonuyla ilgili önemli mesajlar verdi: Terörle mücadele aralıksız devam ediyor ve edecek. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde inlerine gireceğiz dediğim zaman bununla istihza edenler vardı. İnlerine girdik mi girdik. İşte dün gece yine aynı şekilde 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık ve bu hedefler ile birlikte kendilerine kaçacak delik bile bulamadılar.
TÜRKİYE'NİN EN STRATEJİK PROJESİ SENİ NİYE RAHATSIZ EDER BAY KEMAL!
Ülkenin en büyük ikinci partisinin başındaki zat çıkıyor, dünyada yaşananları, olup bitenleri yok sayarcasına pek çok hezeyanın yanında ülkemizin nükleer güç santrali projesini de karalamaya, kötülemeye çalışıyor. Ya eline diline dursun. Arzu ediyorsan, Akkuyu
uzak değil, gidersin bizim nükleer enerji santrali ne durumdaymış onu yerinde görürsün. Sen hayatında nükleer enerji santrali nedir göremedin, bilmedin, bilmiyorsun ya. Bak Bay Kemal, yakında ikinci nükleer enerji santrali de geliyor. İkincisi de geliyor. Biz durmuyoruz, biz çalışıyoruz, bizim işimiz var. İşte 100 bin megavata Türkiye'nin enerjisini çıkaran iktidar biziz. Akkuyu'da inşallah iki üniteyi 2023 yılında hizmete alacağız. Dünyanın 32 farklı ülkesinde 443 farklı nükleer santral faaliyette iken, halen inşası süren santraller varken niçin ülkemiz bu imkândan mahrum edilmeye çalışılıyor dersiniz? Türkiye'nin en stratejik projelerinden olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali
bu ülkenin ekmeğini yiyen, suyunu içen birisini niçin rahatsız eder? Bu menfi kampanyaya ana muhalefetin genel başkanı neden katılır?
100 BİN LİRALIK OTEL ODASINDAN YAPTIĞIN YAYINA MİLLET KANMAZ
Kalkınmanın temel yapısı olan enerji yatırımlarımızı sabote etmeye çalışanlara diyoruz ki, 'Bu millet, bu iş dünyası sizi çarpar.' Ülkenin hayrına, milletin menfaatine bir teklifiniz, bir projeniz, bir hayaliniz varsa buyurun konuşalım, tartışalım. Nasıl hayata geçirilebileceğinin yollarını arayalım. Böyle bir tane lüks otelden geceliği 100 bin lira olmak suretiyle oradan yapacağınız yayınlarla bu millet aldanmaz, bu millet bunlara kanmaz. Ama böyle bir niyet ve gayretiniz yoksa gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz.
NEÇİRVAN BARZANİ'Yİ KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi Külliye'de kabul etti. ANKARA
UKRAYNA ZİYARETİ BUGÜN
Başkan Erdoğan, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in Onuncu Toplantısı vesilesiyle bugün Ukrayna'da olacak. Kiev'de icra edilecek Konsey Toplantısında yapılacak görüşmelerde, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye- Ukrayna ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi imkânları ele alınacak. Ukrayna ile imzalanması beklenen serbest ticaret anlaşması da iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde dönüm noktası olacak. Masada Rusya-Ukrayna krizi de var. Türkiye bölgede huzurun korunması, gerilimin azaltılması ve sıcak çatışmadan kaçınılması yönünde mesajlar verecek. Betül USTA/
ANKARA