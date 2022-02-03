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Giriş Tarihi: 3.2.2022 14:29

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Zonguldak'ta

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Zonguldak’ta

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı valilik binasında ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar'ı Vali Mustafa Tutulmaz kapıda karşılarken bir öğrenci de çiçek takdim etti.

Ziyarette Bakan Yardımcısı Petek Aşkar ilk önce valilik anı defterini imzaladı ardından Vali Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret etti.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyarette Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan hazır bulundu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar'ın Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı ziyaretin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünde toplantı yaptı.

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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Zonguldak'ta
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