O genç isminin hikayesini SABAH'a anlattı: "Böyle bir liderin adı yaşatılmalı"





ETKİLENEN DEĞİL ETKİLEYEN LİDER

Erdoğan, Başkan Erdoğan'ın kendisi için ne anlam ifade ettiğini de şöyle tarif ediyor: İBB seçimlerinden sonra o zamanki insanların tabiri ile çöplük olarak tabir edilen İstanbul'u yaşanabilir bir hale getiren bir İBB başkanı düşünün. Bir lider düşünün; gittiği her uluslararası alanda parmakla gösterilen, etkilenen değil etkileyen, ülkenin son 20 senelik tarihine adını altın harflerle yazdırmış, hatta son 20 senede 80 senelik atılımlar yapmış bir Cumhurbaşkanıdır. Günümüzde tüm siyasi partiler çerçevesinde bir değerlendirmek gerekirse gençlere verdiği değer gençlere verdiği öncelik hiç şüphesiz en güzel örneklerinden birisi. AK Parti genel merkezimizin, milletvekillerimizin, bakanlar kurulumuzun yaş ortalaması buna en güzel örneklerden birisi. Günümüzde muhalefetin Z kuşağı olarak bir kalıba sıkıştırmaya çalıştığı gençliği hiçbir sıfata ayırmaksızın kucakladığını ve gençlere verdiği önemi görebiliyoruz.



BU YOLCULUĞA LİSE YILLARIMDA BAŞLADIM

Ak Parti'de lise teşkilatlarından başlayan bir yolculuğum var aslında 2013 yılında lise teşkilatı ardından 2017 de Rize Üniak teşkilatı ile devam eden yolculuğum 2021 Şubat ayından itibaren Samsun İl Gençlik kollarında devam ediyor. Teşkilatlarda yetişmiş büyümüş ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu bir AK Partili genç olarak tabii ki de her genç gibi siyasette yer almak hayallerim ve hedeflerim arasında.