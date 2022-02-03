Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Trabzon'u ziyareti sırasında Akçaabat Halk Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldiği programda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde okuyan Recep Tayyip Erdoğan isimli öğrenci ile Başkan Erdoğan arasında geçen konuşma yürekleri ısıttı. Recep Tayyip Erdoğan isimli öğrenci babasının isminin de Başkan Erdoğan'ın babasının ismi olan Ahmet olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan ise bunun üzerine, "Biraz daha konuşursak duvara vuracağız kafayı" diyerek salondakileri gülümsetti. Başkan Erdoğan'ın adaşı o öğrenci SABAH'a konuştu.
CUMHURBAŞKANIMIZ İLE AKRABALIĞIM YOK
Cumhurbaşkanımızla bir akrabalığım yok. Babamın adını dedesi koymuş. Onun da babasının adı Ahmet'miş. Babam Cumhurbaşkanıyla yüz yüze ilk tanışması 2002 Ak Parti İl binası açılışında oluyor çocukluk fotoğrafımın olduğu kare ilk tanışma anları yani. Babam o dönemler aktif görev almasa da Refah ve Fazilet partilerinde gönül bağı ile bir ilişkisi var. Babam AK Parti'de ise kuruluşundan itibaren her kademesinde görev almış ve hizmet etmiş bir teşkilatçı.
BÖYLE YİĞİT BİR LİDERİN ADI YAŞATILMALI DEYİP ADIMI KOYUYORLAR
İsmimin hikâyesi şöyle başlıyor 1998 Ekim doğumluyum Recep ayına denk geliyor. Babam da ismi ile doğdu diyor ve adımı Recep koyuyor. Ardından Cumhurbaşkanımız o dönem İBB Başkanı ve okuduğu bir şiirden dolayı hak mahrumiyetine maruz kalıyor. Babamın o dönemden kendisine olan bir hayranlığı var ve böyle yiğit bir insanın bir liderin adı yaşatılmalı deyip Tayyip'i de o ekliyor, böylece adım Recep Tayyip oluyor.
O genç, isminin hikayesini SABAH'a anlattı: "Böyle bir liderin adı yaşatılmalı" | Video
ÇOCUKLUK ANILARIMIN EN GÜZEL HATIRASI
Başkan Erdoğan ile çekilen çocukluk fotoğrafına ilişkin ise şöyle konuştu: 2002 yılında Cumhurbaşkanımız o dönem Ak Parti Genel Başkanı olarak Samsun İl Başkanlığının açılışını yapmak için geliyor. Babamda o dönemlerde tabi bir hayranlığı ve adını yaşaması için verdiği çocuğu da var kendisiyle tanışmak için gidiyor. Ardından belki de çocukluk anılarımın en güzel hatırası oluşuyor.
CUMHURBAŞKANIMIZIN ADINI TAŞIYAN ÜNİVERSİTEDE OKUMAK İSTEDİM
Lise zamanlarında aslında geleceğe yönelik hayallerimin başladığı zamandı ve İmam Hatip Lisesi öğrencisiydim. Kat sayıların kalktığından yakın bir zaman sonrasıydı Siyasete olan ilgimin şekillendiği zamanlar diyebilirim. Üniversite sınavının ardından Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü adını taşıdığım Cumhurbaşkanımızın adını taşıyan üniversitede okumak istedim.
KİMSEYİ ADIMA İNANDIRAMIYORUM
İsminin Başkan Erdoğan ile aynı olmasının kendisine yaşattığı zorluklara dair ise şu ifadeleri kullandı: Telefonla genellikle aramamaya özen gösteriyorum malum ikna etmesi inandırması çok zor oluyor. Bu güne kadar arayıp da inandırabildiğim kimse olmadı. Adımın çok ekstra avantajları olmuyor ama insanlar tarafından gördüğüm o ilgi ve sevgi tarifi olmayan güzel duygular gerçekten bir avantajı varsa eğer kesinlikle bunu söyleyebilirim.
ETKİLENEN DEĞİL ETKİLEYEN LİDER
Erdoğan, Başkan Erdoğan'ın kendisi için ne anlam ifade ettiğini de şöyle tarif ediyor: İBB seçimlerinden sonra o zamanki insanların tabiri ile çöplük olarak tabir edilen İstanbul'u yaşanabilir bir hale getiren bir İBB başkanı düşünün. Bir lider düşünün; gittiği her uluslararası alanda parmakla gösterilen, etkilenen değil etkileyen, ülkenin son 20 senelik tarihine adını altın harflerle yazdırmış, hatta son 20 senede 80 senelik atılımlar yapmış bir Cumhurbaşkanıdır. Günümüzde tüm siyasi partiler çerçevesinde bir değerlendirmek gerekirse gençlere verdiği değer gençlere verdiği öncelik hiç şüphesiz en güzel örneklerinden birisi. AK Parti genel merkezimizin, milletvekillerimizin, bakanlar kurulumuzun yaş ortalaması buna en güzel örneklerden birisi. Günümüzde muhalefetin Z kuşağı olarak bir kalıba sıkıştırmaya çalıştığı gençliği hiçbir sıfata ayırmaksızın kucakladığını ve gençlere verdiği önemi görebiliyoruz.
BU YOLCULUĞA LİSE YILLARIMDA BAŞLADIM
Ak Parti'de lise teşkilatlarından başlayan bir yolculuğum var aslında 2013 yılında lise teşkilatı ardından 2017 de Rize Üniak teşkilatı ile devam eden yolculuğum 2021 Şubat ayından itibaren Samsun İl Gençlik kollarında devam ediyor. Teşkilatlarda yetişmiş büyümüş ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu bir AK Partili genç olarak tabii ki de her genç gibi siyasette yer almak hayallerim ve hedeflerim arasında.