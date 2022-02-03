Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Diyarbakır İnsan Hakları Derneğinde arama yapılıyor
Giriş Tarihi: 3.2.2022 08:46 Son Güncelleme: 3.2.2022 09:00

Son dakika haberi: Diyarbakır İnsan Hakları Derneğinde arama yapılıyor

Son dakika haberi: Diyarbakır İnsan Hakları Derneğinde arama yapılıyor

Yaklaşık bir buçuk yıldır Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Tem ve İstihbarat Şube ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar neticelerini vermeye devam ediyor. Soruşturmalar neticesinde Diyarbakır İHD Şube sekreteri F.B.’nin örgütle teması tespit edildiği ve bu sabah 06.30 itibariyle eş zamanlı olarak şüpheli Ferhat B.’nin ikametinde ve iş yeri olan Diyarbakır İnsan Hakları Derneğinde arama yapılıyor.

Yaklaşık bir buçuk yıldır Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Tem ve İstihbarat Şube ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar neticelerini vermeye devam ediyor.

Soruşturmalar neticesinde Diyarbakır İHD Şube sekreteri F.B.'nin örgütle teması tespit edildiği ve bu sabah 06.30 itibariyle eş zamanlı olarak şüpheli Ferhat B.'nin ikametinde ve iş yeri olan Diyarbakır İnsan Hakları Derneğinde arama yapılıyor.

Diyarbakır Tem ve İstihbarat Ekiplerinden İHD'ye operasyon | Video

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Son dakika haberi: Diyarbakır İnsan Hakları Derneğinde arama yapılıyor
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