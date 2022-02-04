AK Partili Ravza Kavakcı Kan: Büyükşehir trolleri yalan söylüyor

Cumhuriyet Gazetesi'nden Barış Terkoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'ın 2008 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personeli olarak eğitim alması için yurt dışına burslu olarak gönderilmesini köşesine taşımıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'ın da aralarında olduğu üç milletvekilinin geçmişte İBB bursu ile yurt dışına gönderilmesi hakkında konuştu. Kan ile Ağbaba arasında mecliste polemik yaşandı.

ALGI ÇALIŞMASINA GİRİŞTİ

AK Partili Kavakcı Kan'ın "Usulsüzlük bunun neresinde?" dediği meclis konuşmasından bir kesiti "Büyükşehir Çalışıyor @tcbuyuksehir" isimli hesap paylaşıp bir algı çalışmasına girişerek şunları yazdı: "AKP'li Ravza Kavakçı, İBB'den 2 milyon 160 bin TL burs almasını böyle savundu: "Bütün çalışanlar gibi ben de başvurdum, kabulümü aldım, doktoramı tamamladım." Oysa kayıtlara göre Kavakçı, üniversiteden kabul aldıktan sonra İBB'de işe giriyor ve hemen burs bağlanıyor."

KAVAKCI KAN: "BÜYÜKŞEHİR TROLLERİ YALAN SÖYLÜYOR"

Bu paylaşımı alıntılayan Kavakcı Kan, sosyal medya hesabından bu algı çalışmasına tepki gösterdi. Kavakcı Kan, "Büyükşehir Çalışıyor" isimli hesabının yazdıklarına "Büyükşehir trolleri yalan söylüyor. Burs için başvurduğumda müneccim olmadığım için ileride milletvekili olacağımı bilmiyordum" dedi.

"KENDİ YALANLARINIZDA BOĞULACAKSINIZ!"

Kavakcı Kan sözlerine şöyle tamamladı: "Kendi yalanlarınızda boğulacaksınız! Belediye başkanızın yediği balıkların hesabını başkasına soramazsınız. Yalanlarınızla, iftirayla yıldıramazsınız!"