Haberler Gündem Haberleri Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan DYP’li başkanın yerine gelen isim belli oldu
Giriş Tarihi: 4.2.2022 15:49

Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan DYP’li başkanın yerine gelen isim belli oldu

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan DYP’li başkanın yerine gelen isim belli oldu

Doğru Yol Partisi (DYP) Denizli İl Başkanı Murat Aydın, uyuşturucu ticareti yapma suçundan çıkartıldığı mahkemece tutuklanmasının ardından yerine İbrahim Arslan atandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Doğru Yol Partisi (DYP) Denizli İl Başkanı Murat Aydın'ın evine düzenledikleri operasyonda, 5 fişek metamfetamin ele geçirmişti. Polis ekiplerince gözaltına alınan Aydın, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğince 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanmıştı.

DYP DENİZLİ İL BAŞKANLIĞINA YENİ İSİM ATANDI

Doğru Yol Partisi Denizli İl Başkanı Aydın'ın tutuklanmasının ardından yerine yeni bir isim getirildi. DYP Genel Başkan Yardımcısı Muammer Danışman, Denizli İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, DYP'nin misyon ve vizyonunun hiçbir zaman değişmediğini, daha önce partinin il başkanı olarak görev yapan ve 'uyuşturucu satmak' suçundan tutuklanan Murat Aydın'ın görevden alındığını belirtti.

"TÜM EKİBİ GÖREVDEN ALDIK"

Açıklamasına DYP Denizli İl Başkanlığı'na İbrahim Arslan'ın atandığını söyleyerek devam eden Danışman, açıklamasına şöyle devam etti:
"Parti olarak adalete ve hukuka aykırı her türlü işe karşıyız. Devlet ve millet için varız. Parti olarak Murat Aydın'a daha önce görevden alacaktık. Yeni görevlendirmeler yapıyorduk. Sadece Murat Aydın değil, tüm ekibini görevden aldık. Denizli'de yeni il başkanımızı atadık. İlçelerde de yeni görevlendirmeler yapıyoruz."

ARKADAŞINA GÖNDER
Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan DYP’li başkanın yerine gelen isim belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA