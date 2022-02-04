Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan DYP’li başkanın yerine gelen isim belli oldu

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Doğru Yol Partisi (DYP) Denizli İl Başkanı Murat Aydın'ın evine düzenledikleri operasyonda, 5 fişek metamfetamin ele geçirmişti. Polis ekiplerince gözaltına alınan Aydın, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğince 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanmıştı.

DYP DENİZLİ İL BAŞKANLIĞINA YENİ İSİM ATANDI

Doğru Yol Partisi Denizli İl Başkanı Aydın'ın tutuklanmasının ardından yerine yeni bir isim getirildi. DYP Genel Başkan Yardımcısı Muammer Danışman, Denizli İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, DYP'nin misyon ve vizyonunun hiçbir zaman değişmediğini, daha önce partinin il başkanı olarak görev yapan ve 'uyuşturucu satmak' suçundan tutuklanan Murat Aydın'ın görevden alındığını belirtti.

"TÜM EKİBİ GÖREVDEN ALDIK"

Açıklamasına DYP Denizli İl Başkanlığı'na İbrahim Arslan'ın atandığını söyleyerek devam eden Danışman, açıklamasına şöyle devam etti:

"Parti olarak adalete ve hukuka aykırı her türlü işe karşıyız. Devlet ve millet için varız. Parti olarak Murat Aydın'a daha önce görevden alacaktık. Yeni görevlendirmeler yapıyorduk. Sadece Murat Aydın değil, tüm ekibini görevden aldık. Denizli'de yeni il başkanımızı atadık. İlçelerde de yeni görevlendirmeler yapıyoruz."