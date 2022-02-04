Zürafa Sokak’ta dönüşüm için 5-6 bina yıkılacak

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Önümüzdeki hafta farklı maliklere ait olan 5-6 binanın fiziki yıkım sürecini de gerçekleştireceğiz. Böylece dönüşüm süreci başlamış olacak" dedi.

Pandemi nedeniyle iki yıl önce kapatılan genelevlerin bulunduğu İstanbul Beyoğlu'ndaki Zürafa, Alageyik ve Kadem Sokakların kültürel dönüşümü için istişare toplantısı yapıldı. Beyoğlu Kültür Yolu Projesi kapsamında başlatılan dönüşümle Zürafa Sokak'ta kültür sanat faaliyetlerinin yürütülmesi, kafeler ve kitapevlerinin açılması hedefleniyor.

Saint Benoit Fransız Lisesi'nde düzenlenen toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi ve eski İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, akademisyenler, mimarlar, şehir planlamacılar, gazeteciler, sanatçılar, mülk sahiplerinin avukatları, muhtarlar ve sanat tarihçileri katıldı.



DEMİRELLİ: DÖNÜŞÜM ÜN DAHA HASSASİYETLE YAPILMASI GEREKİYOR





Zürafa Sokaktaki yıkımla ilgili konuşan Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu'nda kültürel çeşitliliğin çok fazla olduğunu belirterek bu alandaki dönüşümün daha dikkatli yapılması mülk sahiplerinin fikirlerinin örtüştükten sonra yıkımın gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

YILDIZ: "İLK YIKIM ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YAPILACAK"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise Zürafa, Alageyik ve Kadem Sokaklarının kültür sanat merkezine dönüşmesi anlamında bir kurul oluşturduklarını belirterek, "Önce istişareye dayalı malikler de süreci takip ediyor, tasarruf hakkına sahipler. Kimsenin malına, mülküne tasarruf hakkına dokunmadan buradaki heyet, dönüşümü gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki hafta farklı maliklere ait olan 5-6 binanın fiziki yıkım sürecini de gerçekleştireceğiz. Böylece dönüşüm süreci başlamış olacak. Sokaklarda küçük butik tiyatrolar, müzeler yapılabilir, Yıkım tamamlandığında hak sahiplerinin mali durumlarına göre belediye gelip müracaat edecekler.Toplamda 42 ev var, yıkımları gerçekleşecek. Bölge inşaat açısından çalışmanın zor olduğu bir alan. Biz belediye olarak sadece koordine ediyoruz, oradaki yıkım faaliyetlerini maliyetleri tamamen malikler tarafından karşılanacak" ifadelerini kullandı.

MÜLK SAHİBİNİN AVUKATI ŞAKRAK: "BU SOKAĞIN DÜNYA MARKASI HALİNE GELMESİNİ İSTİYORUZ"

Kerope Çilingir Ailesinin avukatı Oğulcan Şakrak da "Müvekkillerimiz burada yapılacak yapının elbette ki ekonomik işlevini önceliklendirse de bölgenin tarihi dokusu, bölgedeki gelişmeler hep birlikte düşünüldüğünde kültürel boyutuyla inşa edilecek bir yapının çok daha güçlü fonksiyona sahip olacağına inanıyorlar. Müvekkillerimizin esas amacı, isteği bu sokağın bir dünya markası haline gelmesidir. Bu amaç doğrultusunda hepinizin fikirleri bizler için çok kıymetlidir" diye konuştu