Barajlarda su doluluk oranı yüzde 65,86’yı buldu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre; 2021'in sonbahar aylarında barajlardaki su seviyesi yüzde 41,19'a kadar düşmüştü. Ancak etkili olan kar ve yağışlı hava ile beraber doluluk oranı yükselişe geçti. İstanbul'da yer yer etkili olan 1 metre kalınlığa kadar yaklaşan kar yağışının da etkisiyle barajlardaki su seviyesi bugün itibariyle yüzde 65,86'ya ulaştı. Barajlardaki son bir haftadaki artış ise yüzde 11,17 oldu.

ISTRANCALAR BARAJINDA DOLULUK YÜZDE 100'E ULAŞTI

Barajlara göre su miktarı şu şekilde; Istrancalar'da su seviyesi yüzde 100'e ulaşırken, Elmalı'da yüzde 88,38, Ömerli'de yüzde 84,2, Kazandere'de yüzde 68,16, Pabuçdere'de yüzde 66,93, Terkos'ta yüzde 62,82, Darlık'ta yüzde 62,63, Büyükçekmece'de yüzde 59,63, Alibey'de yüzde 53, Sazlıdere'de yüzde 36 seviyesine ulaştığı kaydedildi.

SON 6 AYIN EN YÜKSEK DOLULUK ORANI ŞUBAT AYI

2022 yılı Şubat ayı itibariyle barajlarda ölçülen yağış miktarı metrekareye 106,27 kilogram olarak verilere kayıt edildi. Barajlarda son 6 aya göre en yüksek doluluk oranı 5 Şubat itibariyle yüzde 65,86 oranla Şubat ayı oldu.