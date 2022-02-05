Başkan Erdoğan’ın Kovid-19’a yakalandığını öğrenen Derya Büyükuncu’dan insanlık dışı paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; eşi Emine Erdoğan ve kendisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Hastalığı hafif atlattıklarını belirten Başkan Erdoğan, görevinin başında olduğunu ve dua beklediklerini belirtti.