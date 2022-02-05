Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalandığını öğrenen Derya Büyükuncu'dan insanlık dışı paylaşım
Giriş Tarihi: 5.2.2022 20:30 Son Güncelleme: 5.2.2022 20:36

Başkan Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalandığını öğrenen Derya Büyükuncu'dan insanlık dışı paylaşım

Başkan Erdoğan’ın Kovid-19’a yakalandığını öğrenen Derya Büyükuncu’dan insanlık dışı paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğan ve kendisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından eski milli yüzücü Derya Büyükuncu, insanlık dışı bir paylaşımda bulundu. Twitter hesabından helva görseli paylaşan Büyükuncu, tepki çeken ifadeler kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; eşi Emine Erdoğan ve kendisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Hastalığı hafif atlattıklarını belirten Başkan Erdoğan, görevinin başında olduğunu ve dua beklediklerini belirtti.

ESKİ MİLLİ YÜZÜCÜ DERYA BÜYÜKUNCU'DAN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından eski milli yüzücü Derya Büyükuncu, insanlık dışı bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan'ın "Dua bekliyoruz" sözlerine atıfta bulunan Büyükuncu, "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım" ifadelerini kullandı.

Derya Büyükuncu'nun küstah paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalandığını öğrenen Derya Büyükuncu'dan insanlık dışı paylaşım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA