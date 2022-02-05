Ümraniye Cezaevi’ndeki yangına bakanlık el koydu

Ümraniye E Tipi Kapalı Cezaevi'nde önceki akşam saat 17.30 sıralarında Adi hükümlülerin kaldığı koğuşta yorganların yakılması nedeniyle yangın çıkmış ve ihbar üzerine cezaevine itfaiye, sağlık ve takviye jandarma ekibi sevk edilmişti.
Adli hükümlülerin kaldığı koğuşta çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek yangında, dumandan etkilenen 1 infaz koruma memuru ve 20 hükümlü hastaneye sevk edilip tedavi altına alınmıştı.
Hükümlülerden 10'u Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 6 kişi Ümraniye Devlet Hastanesine, 4 kişi ise Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yangının çıktığı E tipi cezaevindeki hükümlüler, T tipi cezaevine nakledildi. İtfaiyenin çatıya sıçrayan yangına müdahale ederek gece 04.00 sıralarında kontrol altına alındı
Cezaevindeçıkan yangın sonucu mahkum yakınları cezaevi dışından yakınlarının sağlık durumu hakkında bilgi almak için bekledi.
BAKAN BOZDAĞ SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI
Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan yangınla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Bakan Bozdağ, yaptığı açıklamada: "İstanbul Ümraniye E tipi Cezaevi'nde bir koğuşta çıkan yangın söndürülmüştür. Yangından etkilenen 1 infaz koruma başmemuru, 20 tutuklu ve hükümlü hastaneye kaldırılmıştır. Hiç kimsenin hayati tehlikesi yoktur. Her şey kontrol altına alınmıştır. İnceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.
HASTANEYE SEVK EDİLENLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI
Yangına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise ," Güvenlik önlemleri alınarak yangına müdahale edilmiştir. Yangından etkilenen 20 adli hükümlü sağlık kurumlarına sevk edilerek tedavi altına alındı. Diğer hükümlüler de muhtemel tehlikelere karşı güvenli ortamlara aktarılmıştır" denildi. Başsavcılık tarafından cezaevinde çıkan yangının ardından hastaneye sevk edilen mahkumların isimleri de açıklandı.Sevk edilen isimlerin, "Serhat Işık, Fatih Yılmaz, Barış Cumhur Keser, Tahsin Sönmez, Murat Cihan, Canbey Öztürk, Ferdi Efil, Salih Hoşnalcı, Abdullah Seyrek, Cafer Şayir, Hüsnü Yılmazlar, Furkan Can Manav, Ergün Seziş, Yusuf Tokay, Batuhan Güzel, Hüseyin Avcılar, Ufuk Savalmış, Durmuş Ali Yıldırım, Erkan Top, Özgür Sezgin, Fahrettin Sezgin" olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
BAŞSAVCILIKTAN ÜMRANİYE'DE CEZAEVİNDE ÇIKAN YANGINLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI
Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çıkan yangına ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada , "04.02.2022 günü saat 17.20 civarında Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yangın çıktığının öğrenilmesi üzerine derhal gerekli güvenlik önlemleri alınarak yangına müdahale edilmiştir. Yangından etkilenen 20 adli hükümlü sağlık kurumlarına sevk edilerek tedavi altına alındı. Diğer hükümlüler de muhtemel tehlikelere karşı güvenli ortamlara aktarılmıştır" denildi.
Ümraniye Cezaevinde meydana gelen yangınla ilgili Adalet Bakanlığı tarafından inceleme başlatılırken cezaevi önünde güvenlik tedbirleri alındı. Hastanelere sevkedilen mahkumların sağlık durumları ile bilgi almak için yakınları cezaevi önünde ve hastanelerde bekleyişlerini sürdürdü.