Ümraniye Cezaevi’ndeki yangına bakanlık el koydu





HASTANEYE SEVK EDİLENLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI



Yangına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise ," Güvenlik önlemleri alınarak yangına müdahale edilmiştir. Yangından etkilenen 20 adli hükümlü sağlık kurumlarına sevk edilerek tedavi altına alındı. Diğer hükümlüler de muhtemel tehlikelere karşı güvenli ortamlara aktarılmıştır" denildi. Başsavcılık tarafından cezaevinde çıkan yangının ardından hastaneye sevk edilen mahkumların isimleri de açıklandı.Sevk edilen isimlerin, "Serhat Işık, Fatih Yılmaz, Barış Cumhur Keser, Tahsin Sönmez, Murat Cihan, Canbey Öztürk, Ferdi Efil, Salih Hoşnalcı, Abdullah Seyrek, Cafer Şayir, Hüsnü Yılmazlar, Furkan Can Manav, Ergün Seziş, Yusuf Tokay, Batuhan Güzel, Hüseyin Avcılar, Ufuk Savalmış, Durmuş Ali Yıldırım, Erkan Top, Özgür Sezgin, Fahrettin Sezgin" olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.