Başkan Özlü'den, Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap: "Siz o heyeti, vekili olduğunuz İzmir'e gönderin"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki grup toplantısında Düzce ile ilgili iddialarına, hazırladığı video klip serisi ile bir bir cevap verdi. Serinin 5'inci ve son videosunda, Düzce'de hayata geçen projeleri örnek göstererek cevap veren Özlü, "İzmir'in en önemli sorunlarını sıralayarak, Düzce'yi örnek almalarını istedi. Gazapizm'in "Unutulacak Dünler" şarkısı eşliğinde klipleştirilerek, Başkan Özlü'nün sosyal medya hesaplarından yayınlanan klipli yanıt yüzlerce beğeni, yorum ve paylaşım aldı.

DÜZCE'Yİ ÖRNEK ALIN

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki grup toplantısında Düzce'ye yönelik öne sürdüğü iddialara, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'den 5. video klipli cevap geldi. Başkan Özlü parti grup toplantısında, Düzce'de sorunların tespit ve çözümü için 40 kişilik bir heyet gönderdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu'na, İzmir'in en önemli sorunlarını sıralayarak Düzce'yi örnek almalarını istedi.

40 KİŞİLİK HEYETİ İZMİR'E GÖNDERİN

Özlü açıklamasında; "Kemal bey size önerimiz 40 kişilik sağlam bir heyet teşkil etmeniz ve bu heyeti iki dönemdir Milletvekilliği yaptığınız İzmir'e göndermenizdir. Bu heyete İzmir'in yıllardır çözemediğiniz çöp, gece kondu, ulaşım ve Körfez'in kokusu sorunlarını inceletin" dedi. "Çözüm için Düzce'yi inceleyin" diyen Başkan Özlü; "Düzce'nin çöp, kentsel dönüşüm ve ulaşım konusundaki başarılı çalışmalarını örnek alın" diyerek sözlerini noktaladı. Başkan Özlü Kılıçdaroğlu'na 5. kez verdiği cevap ile klipli video serisini sonlandırdı.