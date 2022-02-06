CHP’li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’den skandal! Atatürk anıtına sarhoş geldi

Ardahan'da görenleri hayretler içerisinde bırakan bir olay meydana geldi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele yolunda ilk adımı attığı Samsun'da yaşanan çirkin saldırı için Ardahan'da düzenlenen kınamada gündüz vakti sarhoş olduğu ileri sürülen CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in anlamsız açıklamaları tepkilere neden oldu.

DEMİR, ATATÜRK'E 'PADİŞAH' DEDİ

Ayakta durmayacak kadar sarhoş olduğu ileri sürülen ve yanındakilerin yardımıyla yürüyen, CHP Ardahan Kadın Kolları Başkanının nerede olduğunu soran Başkan Demir, Mustafa Kemal Atatürk'e padişah dedi.

Sarhoş şekilde kınadı! CHP'li Ardahan Belediye Başkanı'ndan Atatürk'e büyük saygısızlık | Video

VİDEO SOSYAL MEDYA HESABINDAN KALDIRILDI

Faruk Demir'in skandal görüntülerinin Ardahan Belediyesi Sosyal Medya hesabında paylaşılmasının ardından gelen tepkiler üzerine video görüntüleri kısa sürede kaldırıldı.