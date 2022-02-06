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Giriş Tarihi: 6.2.2022 13:06 Son Güncelleme: 6.2.2022 13:13

CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'den skandal! Atatürk anıtına sarhoş geldi

CHP’li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’den skandal! Atatürk anıtına sarhoş geldi

CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir şoke eden bir skandala imza attı. Samsun'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yapılan saldırı tüm Türkiye'de olduğu gibi Ardahan'da sert tepkiye neden olurken Ardahan'daki kınamaya katılan Faruk Demir ilginç görüntüler verdi. Demir anlam verilemeyen açıklamalarda bulundu ve Atatürk'e 'Padişah' dedi. Demir'in sarhoş olduğu ileri sürüldü.

Ardahan'da görenleri hayretler içerisinde bırakan bir olay meydana geldi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele yolunda ilk adımı attığı Samsun'da yaşanan çirkin saldırı için Ardahan'da düzenlenen kınamada gündüz vakti sarhoş olduğu ileri sürülen CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in anlamsız açıklamaları tepkilere neden oldu.

DEMİR, ATATÜRK'E 'PADİŞAH' DEDİ
Ayakta durmayacak kadar sarhoş olduğu ileri sürülen ve yanındakilerin yardımıyla yürüyen, CHP Ardahan Kadın Kolları Başkanının nerede olduğunu soran Başkan Demir, Mustafa Kemal Atatürk'e padişah dedi.

Sarhoş şekilde kınadı! CHP'li Ardahan Belediye Başkanı'ndan Atatürk'e büyük saygısızlık | Video

VİDEO SOSYAL MEDYA HESABINDAN KALDIRILDI
Faruk Demir'in skandal görüntülerinin Ardahan Belediyesi Sosyal Medya hesabında paylaşılmasının ardından gelen tepkiler üzerine video görüntüleri kısa sürede kaldırıldı.

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CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'den skandal! Atatürk anıtına sarhoş geldi
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