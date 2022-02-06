CHP’li başkan beldeyi haraca bağlamış

Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesine bağlı Küçükkuyu
Beldesi'nde CHP'li Belediye Başkanı Cengiz Balkan
ve bazı görevlilere yönelik soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Önceki gün yapılan operasyonda Balkan ve belediye memurları Metin E. ile Musa Ö.'nün, savcılıkça uzun süredir yürütülen soruşturma kapsamında rüşvet almak ve imar yolsuzlukları iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında önceden anlaşarak adrese teslim ihale yapıldığı, 2017'de 4 milyon 333 bin TL tutarındaki 4 adet ihaleyi aynı şirketin aldığı, ihalenin açık ihale usulü yerine pazarlık usulü ile yapılmasının kanuna aykırı olduğu, yapılan 4 ihalenin de aynı şirketin uhdesinde kalmasının amaçlandığı tespit edildi. Soruşturma dosyasında Küçükkuyu'da yaşayan Kamuran T.'den, yapı ruhsatı çıkartma işlemi sırasında Balkan'ın bilgisi dahilinde Metin E.'nin usulsüz olarak 15 bin lira aldığı da yer aldı. Öte yandan, 2018 yılında Belediye Başkanı Balkan'ın eşinin özel aracının mazot faturasının belediyeye yazıldığı tespit edilmişti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan ve Musa Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Metin E. ise irtikap suçlamasıyla tutuklandı.