Haberler Gündem Haberleri Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında yeni gelişme! 6 kişi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 6.2.2022 18:01 Son Güncelleme: 6.2.2022 18:02

Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında yeni gelişme! 6 kişi gözaltına alındı

Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında yeni gelişme! 6 kişi gözaltına alındı

MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yakalanarak Türkiye'ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır gözaltına alınmıştı. Necip Hablemitoğlu suikastının baş şüphelilerinden olan Bozkır ile irtibatlı olduğu tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Ankara Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri sürüyor.

Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmişti. Bozkır gözaltı süresi 2 kere uzatılırken, Hablemitoğlu suikastının soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 6 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Şubat Perşembe günü 6 kişiyi gözaltına aldı.

NURİ GÖKHAN BOZKIR İLE İRTİBATLARI VAR

Şüphelilerin ifade işlemlerinin, Ankara Emniyet Müdürlüğünde sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak, Türkiye'ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında yeni gelişme! 6 kişi gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA