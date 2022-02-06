Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında yeni gelişme! 6 kişi gözaltına alındı

Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmişti. Bozkır gözaltı süresi 2 kere uzatılırken, Hablemitoğlu suikastının soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.