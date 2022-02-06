Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Çirkin paylaşımların ardından Derya Büyükuncu'ya hak mahrumiyeti cezası!
Giriş Tarihi: 6.2.2022 15:32 Son Güncelleme: 6.2.2022 15:38

Son dakika: Çirkin paylaşımların ardından Derya Büyükuncu'ya hak mahrumiyeti cezası!

Son dakika: Çirkin paylaşımların ardından Derya Büyükuncu’ya hak mahrumiyeti cezası!

Son dakika açıklamasında bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili çirkin ifadeler kullanan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında soruşturma başlatıldığı ve daimi hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu.

Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili skandal paylaşımlarda bulunan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında önemli bir açıklamada bulundu.

Bakan Kasapoğlu "Bırakın bir sporcuya yakışmamasını insanlığa sığmayacak ifadeleri kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değil. Sporcu ahlakına sığmayan bu çirkin hareket için gereği yapılıyor." dedi ve Büyükuncu ile ilgili Yüzme Federasyonu Başkanlığı'nın aldığı adli soruşturma ve daimi hak mahrumiyeti kararını duyurdu.

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Son dakika: Çirkin paylaşımların ardından Derya Büyükuncu'ya hak mahrumiyeti cezası!
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