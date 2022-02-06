Son dakika: Çirkin paylaşımların ardından Derya Büyükuncu’ya hak mahrumiyeti cezası!

Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili skandal paylaşımlarda bulunan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında önemli bir açıklamada bulundu.

Bakan Kasapoğlu "Bırakın bir sporcuya yakışmamasını insanlığa sığmayacak ifadeleri kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değil. Sporcu ahlakına sığmayan bu çirkin hareket için gereği yapılıyor." dedi ve Büyükuncu ile ilgili Yüzme Federasyonu Başkanlığı'nın aldığı adli soruşturma ve daimi hak mahrumiyeti kararını duyurdu.