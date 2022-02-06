TURKOVAC Başkent’te 4 hastanede daha uygulanmaya başlıyor

Covid-19 ile mücadele kapsamında Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi tarafından geliştirilen yerli inaktif korona virüs aşısı TURKOVAC, Başkent'te 7 Şubat Pazartesi itibariyle 4 hastanede daha uygulanmaya başlıyor. Hali hazırda Ankara Şehir Hastanesi'nde uygulanan TURKOVAC bu hastaneye ek olarak, Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH), Ankara EAH, Dışkapı EAH ve Gülhane EAH'de de uygulanmaya başlıyor. TURKOVAC aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ya da Alo 182'den randevunuzu alabilirsiniz.