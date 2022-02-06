Van kayak festivali renkli görüntülere sahne oldu

Kar kenti Van'da ilk defa kayak festivali düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının organizasyonunda düzenlenen kar festivaline katılım yoğun oldu. Çevre illerden de katılımın olduğu kayak festivalinde binlerce kişi gönüllerince eğlendi.



Gevaş ilçesinde, Van Gölü manzaralı Abalı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalde, Büyükşehir Belediyesi folklor ekibi bir gösteri sundu. Festivalde kayak, yamaç paraşütü, kar güreşi gibi çeşitli yarışmalar düzenlendi. Abalı kayak merkezini dolduran binlerce kişi, yerel sanatçıların Türkçe ve Kürtçe şarkıları eşliğinde halay çekti.

Kayak festivalinde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yeni tip koronavirüs sürecinden dolayı bir buçuk yıldır kentte festival yapamadıklarını söyledi.

Bu yıl yağan karın tadını çıkarmak, insanları bir araya getirerek eğlendirmek, birlik ve beraberliği geliştirmek için bu yıl her hafta sonu sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlediklerini belirten Bilmez, serhat dağlarına halaylar ve çiçeklerin yakışacağını kaydederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin. Bu serhat dağlarına halaylar, çiçekler yakışır. El ele vereceğiz, acılarımızı paylaşarak azaltacağız, güzelliklerimizi de paylaşarak çoğaltacağız. Buradan Van'a, Türkiye'ye ve dünyaya sevgi yaymaya çalışacağız. Sevgi bütün güzellikleri büyüten temel faktördür. Birbirimizi olduğu gibi kabulleneceğiz, birbirimize saygı göstereceğiz. Bu ülkede yaşayan herkes, rengiyle, halayıyla, türküleriyle, inancıyla, etnik kökeniyle hepsi bu ülkenin zenginliğidir. Bizi millet yapan bu zenginliğimizdir. Allah birliğimiz ve beraberliğimizi daim eylesin. Herkese iyi eğlenceler diliyorum."



Festivale, AK Parti Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşların doyasıya kayak kaydığı ve eğlendiği kayak festival, şarkılarla halaylarla sona erdi.