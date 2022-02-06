Videosu Türkiye’de gündem olmuştu! Yunan Sahil Güvenliği’ne direnen balıkçıya Bakan Çavuşoğlu’ndan teşekkür

"BİZİ DURDURAMAZLAR"

Türk Sahil Güvenlik görevlilerinin, Yunan balıkçıları rahatsız etmediğini belirten balıkçı İbrahim Deveci, Yunan görevlilerin insanlık dersi alması gerektiğini söyledi. İlker Özdemir'e Yunan Sahil Güvenlik görevlilerince yapılan tacizin zaman zaman yaşandığını belirten Deveci, şöyle konuştu:

"Ne kadar bizi taciz ederlerse etsinler, bizi durduramazlar. Zaten Türk Sahil Güvenliği, askerlerimiz bize bir alo mesafesindeler. İlker'i yaptığı hareketten dolayı takdir ediyorum. Herkesin de her balıkçının da yapması gereken hareketler. Aşırı gitmemek kaydıyla, yapılması gereken hareketler. Burada Yunan sahil güvenliğini ben sükunete davet ediyorum. Bir de onların özellikle gelip bizim sahil süvenlik askerlerimizden ders almasını bekliyorum. Acaba Yunanlar ile biz uluslararası sularda avlanmaya gittiğimizde, bizim sahil güvenliğimiz Yunan balıkçılara aynı tacizi yapıyor mu? Tarihte bir tane örneği var mı? Onun için Yunan sahil güvenliğinin, Türk sahil güvenliğinden kurs görmelerini bekliyorum. İnsanlık dersi almalarını bekliyorum."