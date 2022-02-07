AK Parti’den 7 Şubat MİT Kumpası açıklaması: FETÖ’yü bir kez daha lanetliyoruz

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hükümetine karşı açıktan giriştiği ilk operasyon olarak tanımlanan 7 Şubat 2012'deki "MİT kumpası"nda MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlileri ifadeye çağrılmıştı. Bugün ise 7 Şubat MİT Kumpası'nın 10 yılı.

"TERÖR ÖRGÜTÜ FETÖ'YÜ BİR KEZ DAHA LANETLİYORUZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 7 Şubat MİT Kumpası hakkında sosyal medyadan açıklamalarda bulunarak, "Bugün 7 Şubat. FETÖ'nün MİT Müsteşarı Sn Hakan Fidan'ı hedef alarak, Sn Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve meşru Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne dönük darbe girişiminin 10. yıl dönümü. 7 Şubat'ın yıldönümünde Terör Örgütü FETÖ'yü bir kez daha lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİR DİZİ TERÖR FAALİYETİNİN İLK HALKASIDIR"

Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: "7 Şubat darbe girişimi, karanlık örgüt FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine kadar ülkemizin milli güvenliğini ve egemenliğini hedef alan bir dizi terör faaliyetinin ilk halkasıdır. FETÖ, 7 Şubat'ta ve sonrasında MİT'e ve devletin diğer kurumlarına yönelik operasyonlarıyla Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası politika geliştirme kabiliyetini hedef almıştır. Türkiye düşmanlarının maşası, Türkiye düşmanı projelerin aracı olduğunu ortaya koymuştur.

"HER TÜRLÜ BEDELİ ÖDEMEYE HER AN HAZIRIZ…."

Çelik sözlerine şöyle devam etti: "7 Şubat darbe girişimi, Sn Cumhurbaşkanımızın sağlam iradesi sayesinde başarısız olmuştur. Cumhurbaşkanımız ortaya koyduğu liderlik ile Türkiye'nin ulusal güvenliğine dair tavizsiz duruşunu göstermiştir. Cumhurbaşkanımızın o gün tüm terör örgütlerine verdiği mesaj açıktır: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milli egemenliği korumak için her türlü bedeli ödemeye her an hazırız…. Türkiye'yi hedef alan, demokrasimizi hedef alan her türlü projeye, girişime ve müdahaleye karşı Sn Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde mücadelemizi vermeye devam edeceğiz"

FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpası 10. yılında! İşte hain kalkışmanın perde arkası