Düzce'de FETÖ hükümlüsü, "İsmail'in Yeri"nin sahibi İsmail Çolak yakalandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce FETÖ üyeliğinden 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan ve hükümle birlikte tahliye edilen Çolak hakkında, kararın kesinleşmesi üzerine yakalama kararı çıkarttı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Çolak'ın belirlenen adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan Çolak, Düzce Devlet Hastanesinde muayenesi yapıldıktan sonra Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Bu arada, hükümlü Çolak'ın avukatı tarafından Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına hastalık nedeniyle infaz erteleme talebi dilekçesi verildiği ve ilgili kurumdan sağlık kurulu raporu alınmak üzere işlem başlatıldığı öğrenildi.

SÜREÇ

FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edilerek KHK ile kapatılan Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği (DÜSİAD) yönetici ve üyelerinin aralarında bulunduğu davanın firari sanıkları arasında yer alan İsmail Çolak, 10 Ocak 2019'da Polonya'dan gelerek emniyet ekiplerine teslim olmuştu.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Çolak'ın, FETÖ adına koordinasyon sağladığı ve sohbet toplantıları düzenlediği, himmet, burs ve kurban yardımı toplayarak örgüt faaliyetleri yürüttüğü belirtiliyordu.

Sanığın örgüte insan kazandırmak için çalıştığı, maddi destek sağladığı ve terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı ile 2014 yılında örgüte destek olmak amacıyla 320 bin lira yatırdığı ifade edilen iddianamede, Çolak'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüte finansal destek sağlamak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Çolak, 17 Temmuz 2019'da görülen duruşmada "terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.