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Giriş Tarihi: 7.2.2022 20:35

Emine Erdoğan: “Varlığınızı bilmek bize güç veriyor”

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan: “Varlığınızı bilmek bize güç veriyor”

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Emine Erdoğan, sağlık durumunun iyi olduğunu ve çalışmalarına evden devam ettiğini bildirdi.

Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kısıklı'daki evinde izolasyona girdi. Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Emine Erdoğan, geçmiş olsun dileğinde bulunan herkese teşekkür etti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Covid-19 test sonucumuzun pozitif çıkmasının ardından Tayyip Beyle evde istirahatimizi sürdürüyor, çalışmalarımıza uzaktan devam ediyoruz. Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor. Varlığınızı bilmek bize güç veriyor."

DUALARINIZI ESİRGEMEYİN

"Bu süreçte geçmiş olsun dileklerini ileten devlet başkanları ve kıymetli eşlerine, yabancı misyon şeflerine, siyasetçilerimize, sanatçılarımıza, basın mensuplarına, hem ülkemizde hem de dünyanın çeşitli yerlerinde dualarını esirgemeyen tüm dostlara can-ı gönülden teşekkür ederim."

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Emine Erdoğan: “Varlığınızı bilmek bize güç veriyor”
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