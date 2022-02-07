FETÖ’nün parası tuvaletten çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün esnaf sorumlusu Muharrem Gedik hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Gedik'in örgütün yapılanma şemasında 5 bölgeye bölünen Ankara'da Yenimahalle bölgesinde BTM ev sorumlusu olduğu ortaya çıktı.

Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade veren sanık M.B., "Ankara'da gaybubet evine kaldım. Bana herhangi bir kimlik çıkartmadılar. Ankara'ya indiğimde Muharrem Gedik karşıladı, Ordulu ODTÜ'de elektrik elektronik bölümünden ihraç edilmiş araştırma görevlisiydi. Kendisiyle yurtdışı numaraları kullanan Textnov isimli bir sayesinden Whatsapp üzerinden konuşuyorduk. Muharrem Gedik Yenimahalle'de esnaf sorumlusuydu, gaybubet evlerinin maddi kısımlarını bu şahıs karşılıyordu" dedi.

'ÖRGÜT PANİKLE KÜÇÜLMEYE GİTTİ'

Soruşturma kapsamında ifade veren Gedik, 2016'dan sonra da sorumlu olduğu esnaflardan para toplamaya devam ettiğini dile getirerek, esnaflardan himmet adı altında toplanan paraları FETÖ üyelerinin ailelerine dağıttıklarını anlattı. İmam nikahlı eşi S. Gedik ile, çalıştığı ekmek büfesinde tanıştıklarını kaydeden Gedik, konuşma sırasında babasının FETÖ'den ihraç olduğunu söylediğini, bunun üzerine kendisinin de hakkında bir soruşturmadan dolayı yakalanma emri kararının bulunduğunu söyledi.

2019'da yapılan operasyon sonucunda tanıdıkları kişilerin alınması üzerine örgütün panik ve korkuyla küçülmeye gittiğini ifade eden Gedik, bu süreçte Demet muhasebe sorumlusu görevini de yaptığını, para toplamaya devam ettiğini, kimin ne kadar vereceğini kendisinin karar verdiğini, toplanan paraları ise örgüt üyelerinin ailelerine göndermeye devam ettiğini kaydetti. Gedik, listede yer alan kişilere ATM'den kartsız işlem şeklinde kendi hesabına para yatırır gibi kimlik ve hesap numarası bilgisi girilerek yapıldığını anlattı.

'PARALAR TUVALETTE BULUNDU'

Muharrem Gedik hakkında yürütülen soruşturma kapsamında evinde yapılan aramada evinin tuvalet kısmının asma tavanında para ele geçirildi. Ekiplerin parayı sorması üzerine Gedik, inşaat işlerinde ve babadan kalan işlerden kalan aldığı, ayrıca eşi ile yaptıkları düğünden sonra bozdurdukları altınlardan elde ettiklerini öne sürdü. Gedik çalınmasından korktuğu için de parayı asma tavana sakladığını iddia etti. Serhat kod adlı şahısla gözaltına alınmadan önce yaptıkları konuşmada takip edildiğinden şüphelendiğini belirten Gedik, Serhat kod adlı şahsın kendisine yakalanması durumunda avukatın olduğunu ve Z. isimli avukatın görüşmeye geleceğini, ifade aşamasına katılacağını, barodan avukat istememesini söylediğini ifade etti.